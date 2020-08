Il Principe Harry vuole lasciare Meghan: ‘Tornerà a fare il Principe’

Il figlio di Lady Diana pare si sia convinto di voler tornare tra le braccia della sua famiglia e quindi di lasciare la moglie Meghan Markle

Circolano ormai da tempo delle indiscrezioni choc che vorrebbero il Principe Harry fare ritorno a Buckingham Palace a dispetto della moglie Meghan Markle.

Secondo le fonti, il fratello di William avrebbe seriamente intenzione di lasciare la duchessa di Sussex con l’aiuto della regina Elisabetta II e della cognata Kate Middleton. Scopriamo tutti i dettagli!

La nuova, terribile, vita del Principe Harry

Da quando la coppia si è trasferita a Los Angeles, pare che il Principe Harry sia conducendo una vita terribile. Il figlio di Lady Diana e del Principe Carlo trascorrerebbe le sue giornate senza far nulla, all’ombra della moglie.

Secondo le fonti, il Principe proverebbe già nostalgia per Londra, per i palazzi reali e per la vita a corte e, per questa ragione, starebbe meditando in silenzio di tornare a casa…

Harry vuole lasciare Meghan Markle

Per tornare a casa, Harry ha bisogno di aiuto. Per questo motivo, secondo indiscrezioni, il secondogenito di Lady Diana avrebbe avuto una lunga conversazione telefonica con sua cognata Kate Middleton.

Harry avrebbe pregato Kate di rendere possibile il suo rientro a Buckingham Palace. La risposta della Middleton, però, sarebbe stata:

“Torna sì, ma senza Meghan.”

Per riprendersi la sua vita principesca, quindi, Harry dovrebbe divorziare dalla moglie Meghan.

Oltre per la voglia di riprendere in mano la sua vita, Harry vorrebbe tornare in UK per stare vicino alla nonna. Come rivelato da Andy Tillett e Dylan Howard, autori del libro Royals at war:

“Ha paura di non esserci quando la nonna morirà.”

Il principe è effettivamente molto legato alla nonna e la regina Elisabetta II non ha mai nascosto di avere un debole per il nipote!