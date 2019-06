Lady Diana, un esperto rivela ‘Harry sente ancora sua madre’: i messaggi da brividi della Principessa

Il principe Harry e il fratello William hanno perso Lady Diana precocemente ma sono sempre vicino a lei: un esperto reale rivela come Harry ‘sente’ Lady D

Lady Diana ed il Principe HarryUn esperto Reale ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti che riguardano il Principe Harry. Ha infatti affermato che il Duca di Sussex sente la presenza della madre come se lo guidasse nelle scelte.

Le scelte del Principe Harry

Secondo il giudizio degli esperti Reali il Principe Harry ha intrapreso molte scelte nella sua vita in base a ciò che la madre, Lady Diana, avrebbe fatto se fosse stata ancora in vita. Purtroppo la Spencer è morta in un incidente stradale nel 1997 a Parigi.

Di recente il Principe e la moglie Meghan Markle, hanno annunciato che in Autunno andranno in Sud Africa, per visitare gli enti di beneficenza molto cari a Diana.

A parlare delle intenzioni del di Harry è Angela Levin, autrice di “Harry: Conversations with the Prince”. L’autrice ha infatti riportato i pensieri e le idee del Duca di Sussex dicendo che Harry crede che sua madre lo guidi, ma non solo!

Ha inoltre aggiunto:

ha stabilito i suoi obiettivi, mi ha detto, per fare ciò che sente sua madre vorrebbe che facesse.

Questo quanto scritto dall’autrice che riporta la conversazione avuta con il Principe. Pensare che la Principessa, in qualche modo comunichi ancora con i suoi figli, da un lato è rassicurante, dall’altro mette i brividi. E’ giusto però che un figlio provi ad avere ancora un legame, nonostante siano trascorsi ormai anni dalla sua morte.

Le dichiarazioni dell’esperto Reale

La conversazione continua e Angela scrive riguardo il Principe:

A volte sente che lei sa quello che sta facendo e lo guida. Vuole continuare con molte delle sue opere di beneficenza come l’HIV e altre cose perché vuole tenerla nella sua vita.

L’esperto ha inoltre descritto come è stato incontrare Harry descrivendolo come: ”complesso” e ”una miscela meravigliosa”.

Continua con la descrizione del marito della Markle affermando che è una persona molto intuitiva e determinata, sopratutto per quanto riguarda gli enti di beneficenza in cui è coinvolto vede sempre molto chiaramente il risultato finale.