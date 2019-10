Il Principe Harry commosso per la gravidanza di Meghan Markle, la reazione dolcissima durante l’intervista

Come è noto il Principe Harry è fondatore dell’organizzazione benefica ‘WellChild’ la quale si occupa e fornisce assistenza a bambini e ragazzi nati o che hanno sviluppato gravi malattie, supportando soprattutto le loro famiglie.

Ogni anno, l’ente organizza i cosiddetti ‘Wellchild Awards’, un evento annuale che si svolge a Londra, con celebrità e ambasciatori che ospitano l’evento e presentano premi ai coraggiosi bambini che ogni giorno combattono contro le loro gravi malattie.

In qualità di padre fondatore dell’ente, il Duca del Sussex è stato chiamato sul palco per tenere il discorso di apertura.

Il Principe si è mostrato agli occhi di tutti orgoglioso ed emozionato, non riuscendo tra l’altro a trattenere le lacrime pensando alla gravidanza della sua Lady Markle, che l’ha reso padre lo scorso maggio del piccolo Archie:

e ancora, ricorda le emozioni di quel momento che nella sua semplicità è stato invece carico di emozioni:

‘entrambi abbiamo pensato a come sarebbe stato essere genitori un giorno e, ancor più, come avremmo potuto fare di tutto per proteggere e aiutare nostro figlio se fosse nato affrontando sfide immediate o avendo problemi nel tempo’