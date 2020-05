Principe Harry, l’intimo sfogo inaspettato “contro” la nonna Regina Elisabetta

Intimo sfogo del Principe Harry contro la nonna Regina Elisabetta. Le parole inaspettate hanno lasciato gli inglesi senza parole: ecco cosa è accaduto.

Principe Harry contro la nonna Regina Elisabetta? Non proprio, ma le sue parole non sono passate inosservate.

Harry, padre e marito amorevole

Una volta era un piccolo principe smarrito dopo la morte della madre e poi un adolescente ribelle, al contrario del fratello Principe William – nato per fare il Re. La vita del secondogenito di Lady Diana cambia completamente quando il destino gli fa incontrare Meghan Markle.

Nonostante le tante problematiche iniziali e una certa avversione da parte di alcuni membri della Famiglia Reale, il principe sposa la sua attrice e trova la felicità. La nascita del piccolo Archie completa il quadro e, anche se, oggi loro fanno una vita differente e lontana dai doveri della Corona – Harry è un uomo realizzato e molto contento.

Le parole contro la nonna Regina Elisabetta

Ma facciamo un piccolo passo indietro nel tempo e proprio durante una intervista rilasciata alla BBC per l’evento Elizabeth at 90 – A Family Tribute, le sue parole non sono passate per nulla inosservate.

Leggi anche: Principe Harry, la furia contro il Principe Carlo

Il principe ha avuto parole di grande rispetto per la nonna, anche se ha voluto evidenziare che dinanzi ad una personalità così importante abbia sempre fatto fatica a riconoscerne questo lato “tenero”:

“lei non è una nonna…è il mio capo e poi occasionalmente una nonna”

Harry, dotato di grande ironia, in tantissime interviste nel corso degli anni ha sempre evidenziato di non essere mai riuscito a “fare il nipote” e stare tranquillo con i nonni:

“se la chiamassi per chiederle di vederci per una tazza di tè direbbe di sì…a porte chiuse è una vera nonna”

Il suo obiettivo primario è sempre stato quello di non deluderla ed essere al passo con le sue aspettative: