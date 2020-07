Principe Harry e il terribile senso di colpa: si è pentito della sua scelta ed è stanco di essere “il marito di Meghan Markle”.

Principe Harry e Meghan Markle stanno continuando con la loro vita perfetta in California, in compagnia del figlioletto Archie. Tuttavia, la famiglia pare stia vivendo un periodo di crisi, dovuto ad alcuni ripensamenti del Principe Harry.

Il Principe Harry, infatti, sarebbe finito in una vera e propria trappola escogitata da Meghan Markle per allontanare il reale d’Inghilterra dalla sua famiglia.

I sensi di colpa del Principe Harry

Secondo i royal watchers, gli esperti della famiglia reale britannica, il Principe Harry sarebbe in preda a mille tormenti. Uno dei tormenti in questione sarebbe stato rivelato nel libro “Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor“, scritto da Andy Tillett e Dylan Howard.

Harry, secondo la fonte, sentirebbe come se Meghan abbia voluto estirparlo dalla sua famiglia. Il principe viene descritto come terrorizzato da questa cosa, specialmente dopo le ultime circostanze in cui si è ritrovata la famiglia reale.

Harry avrebbe paura di non esserci quando la nonna, la regina Elisabetta II, morirà e sarebbe preso dal senso di colpa per non essere stato vicino a papà Carlo, 71 anni, quando aveva contratto il Coronavirus.

“È sopraffatto dai sensi di colpa per essere lontano dalla famiglia durante la pandemia”.

Stanco di essere il marito di Meghan

Un altro ripensamento sarebbe dovuto allo stile di vita che sta conducendo in California, dove vive con la moglie Meghan e con il figlioletto Archie.

Mentre Meghan starebbe conducendo una vita da perfetta star, lui, al contrario, una vita piatta e isolata. Il principe, secondo la fonte, sarebbe stanco di essere considerato semplicemente il “marito di” Meghan e di ricoprire un ruolo di secondo piano rispetto alla moglie.