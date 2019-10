Lotta contro il tumore al cervello, Principe Harry il commovente messaggio vocale di Meghan Markle per la giovane 14enne

Il Principe Harry ha una grande sensibilità. Ha sempre tenuto per sè il lato più dolce e romantico, ma Meghan Markle l’ha svelato con il gesto alla 14enne

Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle sono da sempre molto impegnati sul tema della salute mentale. Dopo cure lunghe e difficili per un tumore al cervello è giunto un’incontro speciale che li ha visti protagonisti. Ecco cosa è successo.

Principe Harry e Meghan innamorati ed impegnati socialmente

Il secondogenito del Principe Carlo e della scomparsa Principessa Diana è sempre stato un bambino e poi un ragazzo dal carattere ribelle e difficile.

Di certo la morte prematura dell’adorata madre ha segnato lui come il fratello maggiore William ma Harry ha reagito al dolore maniera differente.

L’istinto aggressivo e frustrato dal malessere dovuto alla mancanza della madre ha rischiato di creargli un’ importante patologia psichica: la depressione.

Attraverso l’aiuto di specialisti e della sua forza di volontà, il ragazzo è riuscito ad uscire dal tunnel, arruolandosi prima nell’esercito e impegnandosi poi in progetti umanitari.

La voglia di aiutare gli altri, ereditata dalla madre lo ha avvicinato anche alla moglie,l’ex attrice americana Meghan Markle.

I due insieme infatti sono molto impegnati sul fronte dell’aiuto umanitario e sono appena rientrati da un’intenso viaggio in Africa per continuare i progetti di Lady Diana.

L’incontro commovente con la ragazzina malata di tumore

Le storie sull’altruismo del Principe Harry riempiono sempre di gioia il cuore dei sudditi britannici che in ogni caso perdonerebbero tutto allo scavezzacollo di Buckingham Palace, come le polemiche sorte questa estate per la vacanza poco eco-friendly dei Duchi di Sussex.

Il Daily Express riporta una testimonianza su un evento molto commovente che risale allo scorso anno e che vede protagonisti proprio Harry e Meghan.

Il Duca di Sussex infatti, si trovava in visita alla Notingham Accademy in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Salute Mentale quando ha incontrato casualmente una giovane ragazza di nome Aleyna Genc.

La 14enne aveva subito per due anni cure a causa di un tumore al cervello e aveva iniziato in quel duro periodo uno scambio epistolare con Meghan Markle durato ben due anni. La ragazza ammise di aver contattato la Duchessa perché aveva ascoltato il suo discorso sulle donne alle Nazioni Unite.

“Le inviai una lettera per dirle quanto mi avesse ispirato e da allora ci siamo sempre scritte”

Il Principe Harry commosso l’ha abbracciata e le ha fatto sentire un messaggio vocale da parte di Meghan per lei.

Aleya ha anche fatto inoltre un gesto molto dolce regalando ai Duchi di Sussex un cagnolino pelouche per il piccolo Archie che doveva ancora nascere.