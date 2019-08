Principe Harry rivive il trauma ‘Sul corpicino di Archie, quello che non voleva vedere suo padre’

Una fonte anonima vicina al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle rivela alcuni dettagli del piccolo Archie Harrison: il trauma rivissuto

Il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry senza nemmeno saperlo è già moto famoso e chiacchierato. Adesso emerge un particolare fisico che al Principe Harry ha fatto vivere un dramma passato. Ecco cosa è stato rivelato dalla famiglia reale nelle ultime ore.

Archie Harrison al centro dell’attenzione

L’aspetto del Baby Sussex è avvolto da un alone di mistero in quanto le apparizioni in pubblico sono pochissime e le foto in cui appare si vede a malapena tanto che è impossibile capire il lineamenti del suo viso.

Forse si riuscirà a vedere il piccolo Archie, in tutto il suo splendore, durante il prossimo tour programmato per l’autunno e in quell’occasione sicuramente si potrà capire se assomiglia più a mamma Meghan o al Principe Harry.

L’indiscrezione della fonte anonima amica del Principe Harry

A smorzare un po’ a curiosità attorno al figlio di Meghan Markle e del Principe Harry ci ha pensato una fonte anonima, amica dei genitori del baby Sussex, che ha spifferato al magazine The People qualche dettaglio in più. Stando a queste indiscrezioni il bimbo sembrerebbe felice, paffutello e con un ciuffo di capelli rossi e qualche peletto della stessa sfumatura.

Un dettaglio importante quello del colore dei capelli in quanto difficilissimo da capire dalle poche foto pubblicate, di cui alcune addirittura in bianco e nero. Se per la gran parte delle persone, avere i capelli rossi è normale o anche un bel colpo di fortuna, per Harry è come rivivere un dramma. Tutti sanno, infatti, che al Principe Carlo i capelli rossi non piacciano in modo particolare. Quando nacque il suo secondogenito, vedendo i suoi primi capelli esclamò:

“Oddio, è un maschio! E ha persino i capelli rossi!”

Insomma, una frase per niente bella per un bambino e soprattutto per una mamma che aveva partorito solo da poche ore.

In ogni caso, questa indiscrezione lascia dunque intuire che il piccolo Archie assomigli molto a suo padre Harry. Non ci resta che attendere qualche apparizione ufficiale per averne la conferma.