Principe Harry e Meghan ‘Sotto minaccia, costretti a scappare via’: la verità dietro la pausa

Esperti di corte avrebbero consigliato al Principe Harry e a Meghan di andare via a causa di una concreta minaccia alla loro tranquillità

Alla Famiglia Reale sono arrivate delle minacce talmente serie da fare considerare al Principe Harry e alla moglie Meghan di andare via.

Una vita da sogno per i Duchi di Sussex

Meghan ed Harry si sono sposati il 19 maggio 2018 e per entrambi la loro storia è stata la realizzazione di un sogno. Meghan Markle attrice americana ha sposato il Principe scavezzacollo ,simpatico ed affascinante tra i partiti più ambiti del mondo.

Ed Harry con Meghan ha trovato finalmente la sua stabilità, dopo la sofferenza patita in seguito alla morte della madre Lady Diana e le sregolatezza dei suoi anni giovanili.

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno poi arricchito questo sogno con la nascita del piccolo Archie ma la loro vita non è davvero perfetta come appare.

Molte le contestazioni per i loro viaggi spendaccioni e poco eco-friendly da un lato ma anche grande impegno sociale come durante il viaggio in Africa appena concluso, per seguire le orme della Principessa Diana.

Come si legge sul Daily Express in molti avrebbero dato come probabile il loro trasferimento proprio in Africa a causa delle ultime vicende che avrebbero visto anche il Principe querelare alcuni tabloid per l’accanimento contro la moglie Meghan Markle.

Meghan Markle ed il Principe Harry partiranno davvero?

Cris Ship redattore dell’ ITV parlando con Tom Swarbrick della LBC ha rivelato che i Duchi di Sussex stanno vivendo un livello di attenzione da parte della stampa molto alto ultimamente, soprattutto in seguito al loro viaggio in Africa che è stato immortalato dal documentario “Meghan ed Harry un viaggio Africano”

Ship ha anche affermato:

“Mi ha colpito che si sentano una coppia sotto minaccia”

Il redattore di corte rivela che nessuno è rimasto stupito dell’annuncio arrivato ora da Buckingham Palace, ovvero che Meghan ed Harry si prenderanno un periodo di pausa.

“Potremmo vedere questa pausa come un congedo medico?”

Si chiede Ship, intendendo che la vulnerabilità dei due Duchi sarebbe tale da aver fatto nascere la necessità di allontanarsi da tutto per la loro salute.

Alla domanda del giornalista della LBC sulla correttezza o meno delle accuse di ipocrisia e altre polemiche verso Meghan ed Harry, Ship ha commentato che si, a guardare la vita apparentemente dorata e facile della Famiglia Reale si potrebbe pensare che esagerino a lamentarsi dei problemi.

Ma non si riesce davvero a capire il livello estremi di pressione a cui i due giovani sono sottoposti e non sarebbe da escludere che per questo arrivino ad abbandonare definitivamente il Regno Unito.

Destinazione più probabile l’America, mentre l’Africa per ora pare solo una meta di impegni di solidarietà ma non per viverci come avrebbe confidato proprio il Principe Harry