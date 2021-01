Uno scatto che mostra il principe Harry stravolto sta facendo il giro del mondo, lo mostra in una versione irriconoscibile.

Il nuovo anno è da poco cominciato e i Sussex non si sono ancora mostrati di fronte al mondo. Non c’è stata l’occasione delle uscite pubbliche e la famiglia è rimasta rintanata nella sua casa di Los Angeles.

L’unico contatto avuto con le persone è quello attraverso i podcast, dove gli utenti possono soltanto ascoltare le voci di Meghan, Archie ed Harry.

Per questa ragione sono in molti a ipotizzare che i tre siano del tutto cambiati rispetto a prima. In particolare Harry avrebbe stravolto il suo look.

La foto del principe Harry col nuovo look

Da qualche giorno circola sul web una foto incredibile che ritrae il principe Harry.

Il duca di Sussex si mostra con i capelli più lunghi, avvolti addirittura da un codino. Anche la barba sarebbe più lunga e selvaggia.

I look di Harry, in passato, erano molto curati. Adesso, sembra che il principe si sia lasciato andare per via del lockdown e dell’allontanamento dalla corona.

La foto, pubblicata da The Sun, sta sconvolgendo il mondo. Dietro, però, c’è una verità incredibile.

La ricostruzione del vicino di casa

Lo scatto che circola da giorni in realtà non sarebbe altro che una ricostruzione fatta dal magazine inglese The Sun, sulla base delle descrizioni del vicino di casa dei duchi di Sussex, Rob Lowe.

Le accurate rivelazioni di Lowe sul look di Harry, infatti, hanno permesso al celebre tabloid di creare un vero e proprio identikit fotografico.

Ciò che ne è venuto fuori è una versione un po’ sciatta del principe Harry, che si sarà inevitabilmente lasciato andare in questo periodo di clausura nella sua lussuosissima casa a Los Angeles.

Harry si sta godendo l’amore della moglie Meghan Markle e del piccolo Archie. Siamo sicuri che, quando parteciperà a incontri pubblici, tornerà a curare il proprio aspetto come faceva una volta.