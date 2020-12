Principe Harry, ferita in putrefazione: il retroscena dopo la morte di Diana

Il rapporto tra duca di Sussex e la famiglia reale si sarebbe inasprito proprio a causa di Lady Diana. La verità arriva a distanza di 23 anni.

Il principe Harry non si è mai ripreso dalla morte della madre, avvenuta nel 1997 a causa di un incidente d’auto.

Il figlio di Lady Diana ha parlato più volte di quell’avvenimento che lo ha sconvolto, ma soltanto adesso trapela una nuova verità.

Harry, infatti, avrebbe deciso di allontanarsi dalla famiglia reale e avrebbe rinunciato ai titoli e al patrimonio proprio a causa della madre.

I motivi del distacco dalla famiglia reale

Nell’ultimo anno si sono susseguite numerosi voci, che hanno tentato di ricostruire le cause che avrebbero portato alla fuga in America di Harry.

La maggior parte delle indiscrezioni attribuiscono le ragioni del distacco tra il duca di Sussex e la famiglia reale a Meghan Markle.

In base a una nuova verità, trapelata di recente, però, potrebbe non essere davvero così.

In base a quanto riportato dal tabloid The News International, infatti, il motivo del distacco sarebbe da attribuirsi proprio a Lady Diana.

Secondo quanto riferito, il rapporto tra il principe Harry e la famiglia reale si sarebbe inasprito subito dopo la morte della principessa Diana.

Un lutto dal quale non si è più ripreso

Nel periodo successivo alla morte di Lady Diana, Harry ha parlato più volte di come si è sentito in quel periodo:

“Pensavo tra me e me, com’è possibile che così tante persone, che non hanno mai incontrato questa donna, mia madre, possano piangere e mostrare più emozioni di quanto io stia effettivamente provando?”

Harry ha anche fatto riferimento a una “ferita in putrefazione” e ha accennato come in quel periodo i suoi sentimenti fossero in “totale confusione”.

Rimane da capire quanto il trauma vissuto dal principe Harry abbia effettivamente inciso sulla decisione di lasciare la famiglia reale.