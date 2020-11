Principe Harry sotto accusa: ‘Ha mentito su Archie’: la bugia dopo la nascita

Un’altra batosta per Meghan e il Principe Harry. Questa volta le accuse sono dirette alla bugia detta su Archie che solo ora viene a galla.

A distanza di più di un anno viene rivelata la natura dell’inganno architettato da Meghan ed Harry!

Meghan ed Harry ingannano i sudditi

Meghan Markle e il principe Harry sono recentemente finiti nella bufera mediatica per aver ingannato i sudditi inglesi e anche alcuni membri della famiglia reale.

L’inganno risalirebbe al giorno in cui Meghan ha partorito il piccolo Archie. In base al racconto contenuto nel libro di Robert Lacey, dal titolo Battle of Brothers, Meghan ed Harry avrebbero deliberatamente mentito sulla nascita di Archie.

La bugia sarebbe stata detta da Meghan ed Harry per proteggere il piccolo neonato, ma ha comunque scatenato le ire dei sudditi e del fratello William.

Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto!

Meghan ed Harry mentono, William fuori di sé

In base a quanto dichiarato dall’esperto reale Robert Lacey, il figlio del duca e della duchessa di Sussex, Archie Harrison, sarebbe venuto al mondo alle 5:26 del 5 maggio 2019.

Buckingham Palace, però, come sappiamo, ha annunciato la nascita del piccolo soltanto alle 14:00 di quel giorno. L’inganno sarebbe stato architettato dai genitori, per impedire ai paparazzi di assaltarli all’ospedale.

Meghan Markle, quindi, era già a casa con il piccolo Archie, mentre i media annunciavano che avesse appena iniziato il suo travaglio!

Harry e Meghan non volevano assolutamente che la prima visione del mondo da parte di Archie fosse il flash delle macchine fotografiche che avevano causato l’incidente mortale a Lady Diana.

Alla verità, però, il popolo inglese si è sentito ingannato e così anche il fratello William, che sarebbe stato costretto, alla nascita di George, Charlotte e Louis, a mostrarli immediatamente ai media, appena nati.

Chissà che i rapporti tra William ed Harry si siano rovinati anche per quest’evento legato alla nascita di Archie!