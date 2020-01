William caccia Harry dal progetto: i due principi l’uno contro l’altro, la scelta che fa discutere

Il Principe Harry e William sempre più lontani: il marito di Meghan avrebbe lasciato solo il fratello in un impegno molto importante. Ecco cosa è accaduto

Pare che la frattura tra i figli di Lady Diana sia ormai irrecuperabile come dimostra l’assenza del Principe Harry ad un importante progetto portato avanti da William. Ma cosa sta accadendo tra i due fratelli?

I due Principi Windsor amici o nemici?

I due figli di Lady Diana e del Principe Carlo sono sempre stati molto uniti sin da piccoli.

Pur avendo dei caratteri molto diversi, introverso e riflessivo William, impulsivo e imprevedibile Harry, i due hanno sempre superato le loro divergenze in nome della famiglia e del comune amore per la madre morta nel ’97.

Da qualche tempo però i fratelli hanno troncato i rapporti e pare che anche le due rispettive mogli non riescano proprio a sopportarsi.

Le voci più maligne darebbero come motivazione l’ingerenza di Meghan nel rapporto tra Harry, Kate e William, mentre altre voci affermano che l’allontanamento sia stato voluto da William che ha vosto troppo legati la moglie ed il fratello.

Certo è che il famoso “trio” William-Kate-Harry non è più stato tale da dopo il matrimonio dei Duchi di Sussex e a risentirne sono stati ance alcuni progetti comuni come quello della Fondazione Heads Together che li vedeva impegnati insieme.

Di recente infatti la Federcalcio di cui il Principe William è presidente ha collaborato ad un progetto molto importante insieme alla Heads Together ma pare che William non abbia invitato il fratello nè che Harry si sia offerto di partecipare.

Il Principe Harry ha dato buca a William

Il prossimo fine settimana sarà molto importante per il Principe William perché lo vedrà impenato in un progetto che lo appassiona da anni insieme alla moglie Kate Middleton.

L’impegno con la fondazione Heads Togheter infatti inziziato anni fa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salute mentale ha fatto grandi passi avanti.

Questo finesettimana verrà mandato in onda un docufilm con protagonista William assieme ad alcuni campioni di calcio per parlare dei problemi psicologici e dell’importanza di non essere lasciati soli.

AL progetto, iniziato nel 2016 avrebbe dvuto prendere parte anche il Principe Harry, avendo collaborato prima di conoscere Meghan Markle.

Ma a quanto riportano i tabloid inglesi, in primis l’Express, il fratello minore di William non ci sarà.

Harry, Meghan ed il piccolo Archie infatti sono attualmente in Canada dato che si sono presi una vacanza di sei settimane dagli impegni di corte per stare con la famiglia di Meghan.

Voci affermano che i Duchi di Sussex si stiano preparando al lancio di un loro progetto nel campo della salute mentale che non prevedrebbe la presenza di William e Kate.

Ecco uno scatto risalente al 2016 che testimonia l’impegno di Harry nella fondazione Heads Together: