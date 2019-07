Principe Harry, lo struggente dettaglio segreto: “Per me è una tragedia”

Il Principe Harry ha un segreto tale che tutti si domandano il motivo e lui finalmente lo svela, tra le lacrime e il ricordo di sua madre

Un bambino oggi uomo il Principe Harry, che porta con sé un piccolo segreto legato alla morte della mamma il cui significato è struggente.

Harry e la morte di Lady Diana

Il piccolo fratello di William ha avuto una infanzia felice tra le braccia della madre, sino a quel tragico agosto quando tutto quanto finì in pochissimi secondi.

I due fratelli hanno raccontato che prima dell’incidente hanno ricevuto una telefonata – l’ultima – e non hanno dedicato tempo alla madre, perché avevano fretta di tornare a giocare, convinti che si sarebbero sentiti il giorno successivo.

Ma non fu così e da quel giorno il marito di Meghan Markle sente una stretta al cuore, come se ci fosse stato un tassello mancante spezzato e come se non si fossero detti tutto quanto.

Ma lui ha un piccolo segreto, struggente e malinconico che lo lega alla sua mamma.

Il dettaglio segreto del Principe

Il Principe Carlo ha portato i suoi due figli in Africa nel 1997, per sfuggire dalla realtà mediatica e dal dolore che la morte di una madre può provocare:

“aveva detto di preparare le valige, per allontanarci da tutto questo”

Un viaggio che per il marito di Meghan ha assunto un sapore particolare, tanto da vedere l’Africa come il suo futuro e quel luogo che ha sigillato i suoi momenti più belli (come la proposta di matrimonio fatta alla Markle o il loro primo vero appuntamento).

Proprio in quei giorni il Principe acquista un braccialetto fatto a mano dai locali, che assume per lui un valore inestimabile e lo lega inesorabilmente al ricordo della sua mamma Lady Diana.

Un gioiello la quale non si separa mai e che possiamo vedere in ogni foto, in ogni momento – come se Diana fosse sempre con lui.