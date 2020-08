Principe Harry ‘Uccide gli animali e poi..’: la dura denuncia contro il figlio di Diana

Principe Harry e i duri attacchi sferrati nei confronti del figlio di Lady Diana: “Un carnivoro che sostiene il vegetarianismo.”

Non può avere pace il Principe Harry, preso quotidianamente di mira dai media internazionali. Questa volta, dei veri e propri attacchi sono stati sferrati contro il figlio di Lady Diana, che ha prontamente risposto.

La polemica si inserisce all’interno del richiamo all’ecoturismo, in occasione del primo vertice virtuale per Travalyst, scopriamo di cosa si tratta…

L’iniziativa del Principe Harry

Il Principe Harry è molto sensibile alle tematiche ambientali e sta portando avanti la sua iniziativa per il turismo verde, con grande successo.

Tuttavia, il suo appello, incentrato sul rilancio delle industrie del viaggio e del turismo in un modo più ecologico dopo la pandemia di Coronavirus, è stato criticato da Norman Baker, un ex deputato della Lib Dem, che è stato sottosegretario di Stato ai trasporti tra il 2010 e 2013.

L’uomo, infatti, ha rilasciato un’importante dichiarazione al magazine MailOnline, rivelando:

“Temo che la sua credibilità sull’argomento sia carente rispetto al suo jet set, il che mina il suo caso.”

Baker sposa la causa del Principe Harry, ma ritiene che sia incoerente da parte sua.

L’attacco a Harry

Il Principe Harry e Meghan Markle sono stati criticati l’estate scorsa per il loro uso di jet privati.

Poche settimane dopo aver pubblicato su Instagram messaggi appassionati sulla necessità di ridurre l’impronta di carbonio, il duca e la duchessa del Sussex hanno, infatti, impiegato quattro jet privati ​​in 11 giorni per dirigersi in Spagna e in Francia.

Si tratta di una vera e propria controversia che ha scatenato una seria polemica. Lo stesso Principe Harry ha voluto parlarne settembre dello scorso anno, quando ha lanciato ufficialmente Travalyst.

Alla domanda sul suo uso di jet privati, infatti, il duca ha detto che viaggia quasi interamente con voli commerciali. Tuttavia, per proteggere la sua famiglia, a volte si rivela necessario usufruire di jet privati.

Baker non lo ritiene comunque accettabile e per questo ha dichiarato:

“Il messaggio va bene, è il messaggero che non va… è come un carnivoro che difende il vegetarianesimo”.

Insomma il figlio di Diana è stato accusato di uccidere animali e mangiarli per poi difendere la filosofia vegetariana.