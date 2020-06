Principe Harry ‘Ha un profilo fake con foto compromettenti’: Meghan Markle scopre tutto

Principe Harry e la rivelazione del profilo fake: su Facebook in incognito nel profilo con le foto dell’ex fidanzata

Il Principe Harry, come il resto della famiglia reale, deve cautelare la sua privacy molto più di come farebbe una persona qualsiasi. I social e il web possono rivelarsi delle arme a doppio taglio in maniera di sicurezza.

Per tale ragione, pare che Harry avesse creato un profilo fake su Facebook, nel quale avrebbe inserito materiale del tutto personale come le foto dell’ex fidanzata.

A rischio la sicurezza di Harry

Come riportato dal Daily Mirror ed dall’Express Co UK, Dai Davies, ex capo della protezione reale di Scotland Yard, si sarebbe espresso in materia di sicurezza web.

L’uomo ha affermato che una pagina Facebook per un membro della famiglia reale avrebbe comportato un vero e proprio rischio per la sicurezza.

“Dal punto di vista della sicurezza, non consiglierei mai a nessuno di alto profilo di avere un account Facebook.”

Secondo Dai Davies, i rischi maggiori proverrebbero dalla geolocalizzazione. Facebook e gli altri social media, infatti, sono in grado di diffondere notizie precise su dove si sta andando, cosa si sta facendo, ma anche su chi sono i propri amici.

Il Principe Harry pare avesse seguito alla lettera il consiglio di Davies. Per questo, avrebbe creato un account fake con un nome falso, che avrebbe gestito in prima persona.

L’account fake del Principe Harry

Il figlio di Lady Diana si sarebbe nascosto per anni dietro lo pseudonimo di Spike Wells, per non essere scoperto da milioni di utenti del iscritti a Facebook.

L’account fake in questione avrebbe avuto circa 400 amici, tra cui alcuni dei più famosi e ricchi dell’alta società del paese. L’account sarebbe rimasto attivo per quattro anni e si ritiene che contenesse le foto di Harry e della sua ex fidanzata Chelsy Davy.

Sembra che l’account riportasse anche le varie locazioni del Principe, come Maun, un villaggio della Botswana, visitato da Harry e da Chelsy nel 2007.

Tra gli interessi inseriti, compariva la dicitura “tutti gli sport” e tra le immagini del profilo era presente una foto di Harry da bambino. Sotto l’immagine, era visibile la didascalia:

“Oh mio Dio, sono zenzero”

per via dei suoi capelli rossi. Pare, però, che il profilo fake sia scomparso improvvisamente nel 2012.