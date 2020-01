Principe Filippo ‘Sputa sangue’: le condizioni devastanti dopo l’annuncio di Meghan Markle

Fonti ufficiali rivelano che il Principe Filippo sarebbe furioso con Meghan ed Harry e sputerebbe sangue per la decisione presa contro la Regina

Non si placa la furia di Buckingham Palace per l’annuncio della decisione di dimissioni presa dal Principe Harry. Fonti vicime alla famiglia rivelano che il Principe Filippo starebbe “sputando sangue” contro Meghan Markle.

La decisione di Harry e Meghan che ha sconvolto la Famiglia Reale

E’ di pochi giorni fa l’annuncio della decisione che ha scioccato Buckingham Palace e il Regno Unito.

Anche le maggiori testate giornalistiche mondiali si stanno occupando del caso del “divorzio” di Harry e Meghan dalla Regina.

I due Duchi di Sussex con la decisione di rinunciare al loro status all’interno della Famiglia Reale britannica hanno sconvolto i già delicati equilibri in cui versava la Monarchia britannica nell’ultimo periodo .

Dopo lo scandalo Epstein in cui è stato coinvolto il Principe Andrea accusato di aver abusato di minorenni legate al traffico a sfondo sessuale del miliardario americano, le dimissioni del nipote della Regina hanno dato il colpo finale.

Il Principe Filippo furioso

La Famiglia Reale benché avesse avuto delle avvisaglie della crisi nell’ultimo anno forse non si aspettava che le cose precipitassero tanto repentinamente.

Al loro rientro dalle lunghe vacanze in Canada invece Harry e Meghan hanno deciso di mettere fine ai loro impegni ufficiali per l Corona.

I più amareggiati della situazione appaiono Kate Middleton ed il Principe William che ha dichiarato di sentirsi triste all’idea di aver perso quel legame forte che lo univa al fratello Harry con cui è cresciuto e con il quale ha condiviso anche il grande dolore della morte della madre Lady Diana.

Come riporta il Daily Express però, il Principe Filippo, nonno di Harry e consorte della Regina Elisabetta sarebbe furioso.

Il 98enne che dal 2017 si è ritirato dalla vita politica e vive in campagna vicino a Sadrigham appena avrebbe appreso la notizia avrebbe letteralmente sputato sangue per l’offesa alla Regina perpetrata da Harry e Meghan.

“A che diamine di gioco stanno giocando?”

Avrebbe detto il Principe che ha passato una parte delle festività natalizie in ospedale per motivi di salute, come svela una fonte al The Sun.

Sempre la fonte afferma che Filippo sarebbe stanco del comportamento di Harry e Meghan perché vedrebbe la Regina sempre più sconvolta da queste decisioni.

Per le prossime ore sono attese le decisioni che verranno prese dal summit urgente convocato tra la Regina, Il Principe Carlo ed il Principe William.