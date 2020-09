Regina Elisabetta devastata: “Filippo vuole separarsi da lei”

Il consorte della regina Elisabetta convivenza forzata con la moglie a causa del Coronavirus. La scelta della separazione

Dopo un’esistenza indipendente, il principe Filippo è costretto a ricongiungersi con la regina Elisabetta. La convivenza funzionerà?

Filippo e la regina Elisabetta costretti a vivere insieme

Non tutti lo sanno, ma la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo, suo consorte, non vivono più insieme da anni.

Tutto è iniziato con il pensionamento del Principe Filippo, ritiratosi a vita privata nel 2017. Nel frattempo, invece, la regina ha sempre continuato a dedicarsi ai suoi numerosi impegni di corte.

In realtà, i due hanno sempre condotto esistenze piuttosto indipendenti, ma il pensionamento del principe consorte li avrebbe allontanati ancora di più. Nel 2019, per esempio, si sarebbero incontrati solo qualche volta.

Dopo anni in cui la coppia reale vive separata e ha abitudini diverse, però, è stata costretta a riunirsi a causa del Coronavirus.

La sofferenza del Principe Filippo

La pandemia ha letteralmente stravolto gli equilibri della famiglia reale e in particolare quelli della coppia costituita da Elisabetta e Filippo, obbligandoli a condividere di nuovo la quotidianità, trovando un ulteriore compromesso.

I due, infatti, sarebbero entrambi isolati nella residenza di Sandringhan, dove Filippo viveva già da solo da anni. La regina, invece, aveva sempre vissuto a Buckingham Palace nella stagione invernale.

Il motivo, purtroppo, è sempre lo stesso: la quarantena che dovrebbe proteggere lei e il principe Filippo dai rischi della pandemia. Non c’è abbastanza personale reale per smistarlo in due differenti residenze e così si è scelto di congiungere i due consorti.

Come spiega il Sun, però, il principe Filippo e la regina Elisabetta non sarebbero più abituati a vivere sotto lo stesso tetto. Filippo starebbe soffrendo molto per questo cambiamento e vorrebbe, invece, starsene tranquillo in quella che dal 2017 è diventata la sua casa.

I suoi desideri, però, non possono essere esauditi per il momento.