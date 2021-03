Principe Filippo, si teme il peggio: Harry richiamato e il regalo per la Regina

Secondo alcuni rumors la salute del Principe FIlippo sarebbe ormai seriamente compromessa, alcuni indizi fanno pensare al peggio.

Dopo tre cambi di ospedale ed un intervento al cuore le condizioni del Principe Filippo di Edimburgo potrebbero essersi aggravate al punto che è stato necessario richiamare in patria il nipote Harry.

La Regina ha ricevuto un regalo proprio in queste ore: si tratta di un modo per consolarla della scomparsa del consorte?

Ecco tutti gli inquietanti aggiornamenti dal Regno Unito.

Il Principe Filippo tra ricoveri e operazioni: come sta il sovrano

Il Principe Filippo di Edimburgo, 100 anni a giugno, è oramai da 20 giorni alle prese con problemi di salute che lo hanno costretto a ricoveri in diversi ospedali ed un intervento al cuore.

È stato trasferito in ben tre ospedali infatti per un’infezione non ben precisata ma non legata al Covid. Pochi giorni fa ha subito un piccolo intervento al cuore per problematiche preesistenti al centro cardiologico ed è stato nuovamente trasferito al King Edward per proseguire il trattamento.

Trema il Regno Unito: si teme il peggio

Nel Regno Unito tutti sono in estrema apprensione per la salute del Principe Consorte ed anche se in seguito all’intervento era trapelato che vi fossero presenti segnali di miglioramento.

Buckingham Palace aveva fatto sapere che l’intervento al St Bartholomew era andato bene e che il Principe si stava riprendendo.

Nelle scorse ore però alcune notizie hanno fatto precipitare le previsioni ed alcuni tabloid avrebbero addirittura ipotizzato che il sovrano possa essere già morto, come riporta anche Leggo.

Uno degli indizi risiederebbe nel fatto che il nipote di Filippo, il Principe Harry pare sia stato richiamato in fretta in patria, forse proprio per dare l’ultimo saluto al nonno.

Harry potrebbe dunque non trovarsi assieme alla moglie Meghan Markle nel momento in cui verrà trasmessa la controversa intervista rilasciata ad Oprah Winfrey.

Non solo, secondo quanto riporta Libero un altro indizio farebbe pensare al peggio. La Regina Elisabetta II avrebbe ricevuto in regalo, proprio nelle ultime ore, due cagnolini di razza Corgi.

Tale razza è la più amata dalla Regina 94enne ed in molti vi hanno letto dietro un tentativo di rendere meno difficili questi momenti o per preparare la sovrana all’assenza definitiva dell’amato consorte.

La moglie dell’erede al trono Carlo, Camilla, nelle scorse ore ha proferito parole che allarmano ancora di più:

“Incrociamo le dita”

Si attendono dunque aggiornamenti sulla salute del sovrano e tutti si augurano che possa superare al meglio questo momento difficile e ristabilirsi completamente.