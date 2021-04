Principe Filippo, funerali il 17 aprile: Harry presente e diretta tv

L’amato consorte della Regina Elisabetta II, il Principe Filippo di Edimburgo è morto il 9 aprile scorso all’età di 99 anni.

La grande commozione di tutto il Regno Unito saluterà il sovrano nei funerali che sono stati annunciati ufficialmente: ecco quando si terranno e tutti i dettagli sulla diretta tv.

Il Regno Unito è in lutto dal 9 aprile scorso quando è giunta la notizia della morte del Principe Filippo di Edimburgo, da 74 anni al fianco della Regina Elisabetta II.

A comunicare la notizia è stato Buckingham Palace con una nota affissa anche all’esterno della residenza reale:

Come riferisce anche la nota, il Principe è spirato in maniera serena, nella mattina del 9 aprile nel castello di Windsor dopo che da diversi mesi stava combattendo con una malattia che lo aveva portato ad un lungo ricovero e ad un intervento al cuore.

Il Principe Filippo è stato una figura molto amata da tutti, parenti, sudditi e dalla sua consorte, la Regina Elisabetta, con cui ha diviso l’amore per la Corona e per le sorti del Regno.

Filippo è apparso in pubblico per l’ultima volta a luglio dello scorso anno per consegnare a Camilla Parker-Bowles, la moglie del figlio Carlo, il titolo di “colonel-in-chief”.

La notizia è rimbalzata sui principali tabloid inglesi ed internazionali: Il Regno Unito si prepara a rendere l’ultimo addio al suo sovrano tanto amato e rispettato.

Come data è stata scelto il prossimo sabato 17 aprile 2021 ed il luogo deputato sarà proprio il castello di Windsor. La cerimonia sarà blindatissima per ragioni di contenimento della pandemia: il pubblico dunque non sarà presente.

Questa la decisione finale della Famiglia Reale che ha anche fatto pregato tutti di non avvicinarsi al castello sia per rispetto del dolore della Regina e che per ragioni sanitarie.

Secondo quanto indiscrezioni rivelano la funzione religiosa inizierà alle 15.00 a Saint George’s Chapel ma prima in tutto il regno si osserverà un minuto di silenzio.

Ecco l’annuncio commosso del Principe Carlo:

