Principe Filippo funerale: ‘Niente soldi pubblici, pagherà la Regina Elisabetta’

La monarca d’Inghilterra è stata duramente attaccata assieme al marito, a causa dei costi per il funerale del Duca.

Continuano gli attacchi alla regina e a tutta la famiglia reale, questa volta per via delle celebrazioni pagate con i soldi dei contribuenti.

Regina Elisabetta sotto attacco

La Regina Elisabetta II rimane sotto ai riflettori mediatici per via di un attacco sferratole a causa di un tema molto delicato.

Le accuse pubbliche sono state fatte durante un’intervista con Express.co.uk, da parte dell’attivista anti-monarchia Graham Smith, CEO di Republic.

Si tratta dei festeggiamenti e delle celebrazioni familiari e, in particolare, dei funerali, come quello che prima o poi avrà luogo per il principe Filippo.

L’uomo, che ha sferrato un attacco alla regina e a tutta la famiglia reale, fa parte di un’organizzazione che si batte per l’abolizione della famiglia reale e che ritiene giusto che la regina Elisabetta II sia sostituita da un capo di stato eletto e democratico.

Le accuse a causa del funerale del principe Filippo

Secondo Smith, i contribuenti britannici dovrebbero essere esonerati dal pagare il funerale di qualunque membro della famiglia reale.

“Hanno un sacco di soldi. Possono organizzare e permettersi il proprio funerale. Non vedo perché si dovrebbe chiedere al contribuente di farlo.”

Secondo l’uomo, i reali tenderebbero a fondersi un po’ troppo con lo Stato e a credere che tutto ciò che fanno debba essere in qualche modo finanziato.

Smith ritiene che questo punto debba essere chiarito nel frattempo che il principe Filippo è ancora vivo.

Nonostante le preoccupazioni del signor Smith, secondo The Mirror, il principe Filippo ha espresso la preferenza di avere un funerale semplice.

come rivelato dalla reporter reale Zahra Mulroy:

“Avrebbe diritto a un funerale di stato in piena regola, ma il Duca preferirebbe un funerale sobrio e poco dispendioso.”

Chissà se gli attacchi alla regina, da parte di Republic, porteranno a una legiferazione al riguardo o se tutto rimarrà com’è adesso.