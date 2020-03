‘Il Principe Filippo è morto’ la terribile notizia trapelata, Regina Elisabetta costretta al silenzio: il gossip

Un terribile lutto avrebbe scosso in queste ultime ore Buckingam Palace. ‘Il Principe Filippo è morto’, risuona tra i tabloid, la Regina costretta a nasconderlo, ecco perché

In queste ultime ore sui tabloid inglesi non si fa che parlare d’altro. Nessuna notizia ufficiale, per volere della Regina Elisabetta scrivono, ma il Principe Filippo sarebbe deceduto in questi ultimi giorni.

Ecco il motivo che costringerebbe la Sovrana Inglese a tenere questo segreto terribile. Scopriamo di più.

Il Principe Filippo è morto, il terribile segreto della Regina Elisabetta

Sarebbe venuto a mancare in questi ultimi giorni Il Principe Filippo di Edimburgo, a 98 anni. Come è noto negli ultimi mesi, il consorte della Sovrana d’Inghilterra è stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute.

Problemi di salute che avrebbero subito un peggioramento nelle ultime ore, tali da condurlo al decesso?

Perchè la Regina Elisabetta manterrebbe un simile segreto? Date le recenti misure adottate dalla Gran Bretagna per contrastare e ridurre il contagio da Covid-19, piaga del 2020, il funerale del Principe di Edimburgo potrebbe essere pericoloso.

Il consorte della Sovrana Inglese era molto amato dal popolo, per cui a detta dei Tabloid lo terrebbero nascosto per evitare assembramenti in occasione del funerale, in questo momento tanto delicato ove il mondo combatte contro la Pandemia da Coronavirus.

A confermare la versione dei tabloid, anche le parole di un imprenditore Italiano che risiede a Londra il quale avrebbe dichiarato a Libero:

‘L’hanno detto anche a me, ma non so nulla di più’

L’Ultimo comunicato della Regina Elisabetta

Secondo i Tabloid Inglesi, inoltre la Regina Elisabetta nel suo ultimo comunicato rilasciato ha dichiarato:

‘Io e Filippo siamo arrivati a Windsor’

Ma secondo fonti interne il comunicato sarebbe stato emanato ad hoc, al fine di non far trapelare la notizia, ma soprattutto per non gettare la popolazione nel panico, in un momento difficile non solo per l’Inghilterra ma per il mondo intero.

Si attendono in merito notizie ufficiali.