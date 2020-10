Principe Filippo, il grave sgarro di Meghan: ‘Non doveva farlo’

Il marito della regina Elisabetta II pare si sia pronunciato contro Meghan Markle, che avrebbe accusato di essere egoista

Il Principe Filippo si scaglia contro i Sussex a causa delle scelte della coppia, per lui incondivisibili.

Le parole pungenti del Principe Filippo

Il Principe Filippo non ci sta e fa delle cocenti dichiarazioni contro Meghan Markle e il nipote Harry.

Nonostante circoli ancora l’indiscrezione che il 99enne sia morto, il marito della regina sembrerebbe essere vivo e vegeto e avrebbe rilasciato delle affermazioni che starebbero scuotendo l’opinione pubblica inglese.

A rivelare il contenuto di tali dichiarazioni sarebbe stata l’esperta reale e scrittrice Ingrid Seward, nel corso di un’intervista televisiva a Sky News.

In base alle dichiarazioni della Seward, Filippo non riuscirebbe ancora a comprendere le motivazioni che avrebbero spinto i Sussex ad abbandonare la famiglia reale.

Il marito della regina contro Meghan Markle

In particolare, il Principe Filippo si sarebbe scagliato contro Meghan Markle, poiché non comprenderebbe come la duchessa di Sussex abbia potuto mettere se stessa al primo posto, trascurando le esigenze del marito e i doveri reali di entrambi.

Effettivamente, la storia del principe Filippo è assolutamente coerente con quanto riportato dalla Seward: il marito della regina Elisabetta II ha sempre messo davanti il bene della corona alle sue aspirazioni.

L’uomo ha sempre affiancato la regina in ogni sua scelta, anzi, spesso ha agito in sordina per non oscurarla o prendere il suo posto. Dopo tutto è lei la regina, mentre lui soltanto il principe consorte.

Per queste ragioni, Filippo non sarebbe riuscito a celare la sua contrarietà nei confronti delle scelte compiute dai Sussex. Meghan avrebbe dovuto comportarsi esattamente come ha fatto lui:

“Il principe Filippo non capisce cosa abbia reso così insopportabile la vita del nipote… Harry e Meghan avevano tutto, una bella casa, un figlio perfetto, e un’opportunità unica di impattare globalmente con il proprio lavoro benefico.”

– ha rivelato la Seward, autrice anche della nuova biografia, dal titolo “Prince Philip Revealed: A Man of His Century”, distribuito nel territorio inglese dalla casa editrice Simon & Schuster UK.