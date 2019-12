‘Non la voglio qui’ Principe Filippo in crisi con la Regina Elisabetta: ecco cos’è successo

Il Principe Filippo ha rivelato di preferire stare da solo piuttosto che con la Famiglia Reale a Natale. I dettagli delle rivelazioni emerse in ospedale

Sarebbe emersa la volontà del Principe Filippo di trascorrere il Natale da solo in ospedale, i sudditi preoccupati per quello che accade nella Famiglia Reale?

Il momento nero per la Famiglia Reale

Questo anno sta per volgere al termine e per la Famiglia Reale è un periodo da chiudere nel dimenticatoio.

Tante le crisi e gli scandali che hanno messo alla prova la Corona britannica e la serenità dei membri della dinastia Windsor.

Bruciano ancora le parole del Principe Andrea nell’intervista tv in cui ha ammesso l’amicizia con il miliardario Epstein al centro dello scandalo di abusi sessuali e altri reati su minorenni.

Oltre a ciò le liti in famiglia tra le mogli dei principi William ed Harry e per finire i molti problemi di salute del Principe Carlo, di sua moglie Camilla e del Principe Filippo.

Proprio il marito della Regina Elisabetta ha fatto preoccupare tutti nei giorni scorsi perché è stato ricoverato in ospedale a scopo precauzionale.

La situazione non pare critica ma il fatto che il sovrano abbia già 98 anni complica le cose.

Il Principe Filippo vuole restare in ospedale?

Come riporta anche il Daily Express nelle ultime ore sarebbero emerse delle affermazioni del Principe Filippo che se confermate sarebbero il colpo finale agli scandali reali.

Chris Ship editore reale della ITV News avrebbe svelato le volontà espresse dal Principe Filippo durante il ricovero all’ospedale Edoardo VII.

“Alcune persone mi hanno suggerito che il duca di Edimburgo vorrebbe piuttosto il Natale da solo in ospedale anziché con la famiglia.”

Una dichiarazione molto forte considerando quanto l’etichetta di Corte prevista per il Natale Reale a Sadrigham sia importante per tutti i membri della famiglia ed in particolare per la Regina Elisabetta II.

Al momento Buckingham Palace non ha commentato la vicenda ma com’è immaginabile si sta concentrando sulla diffusione delle notizie che riguardano la salute del Principe Filippo, con comunicati stampa come questo risalente a venerdì:

“Il Duca di Edimburgo ha viaggiato da Norfolk questa mattina all’ospedale King Edward VII di Londra per l’osservazione e il trattamento in relazione a una condizione preesistente”

In più altre fonti riportate dal Daily Mail avrebbero parlato di una caduta capitata di recente al Principe Filippo che lo avrebbe lasciato dolorante e poco agile.

I sudditi continuano ad essere preoccupati per la salute dei sovrani del regno ed ora anche per la loro serenità familiare.