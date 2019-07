Il Principe Carlo una furia contro William, il gesto che non ha...

Parla l’insider Reale: Il Principe Carlo furioso con Harry e William. Ecco il motivo dell’ira del figlio della Regina Elisabetta

Emerge ora, grazie ad un insider, il gesto dei figli di Diana: Harry e William che, scatenò l’ira del padre,il Principe Carlo. Ecco che cosa accadde quel giorno…

L’ira del Principe Carlo nei confronti di Harry e William

Un insider, ha recentemente raccontato uno scherzo che i Principi fecero da giovani al padre con la complicità di Diana, ma non ottennero l’effetto sperato e Carlo non la prese bene.

Carolan Brown, ha raccontato al Daily Mail di quando Diana accompagnò i ragazzi in un negozio che vendeva articoli per fare scherzi, e fu li che Harry e William comprarono una ”bomba” che una volta lanciata emanava cattivo odore.

Cosi i due fratelli decisero di lanciarla una nella sala del trono e, la seconda nello studio del padre che non apprezzò per niente il gesto.

L’insider ha descritto la reazione che ebbe l’ex marito di Diana:

È diventato assolutamente pazzo, ma solo quando Diana scoppiò a ridere

Lo scherzo quindi divertì tutti tranne il Principe Carlo, che non sopporto proprio il gesto dei figli e la complicità di Diana.

Il rapporto tra il Principe William e Lady Diana

A quanto pare, uno dei motivi per cui Diana non si sposò mai fu proprio il Principe William. Infatti la volontà della Principessa di voler sposare un’altra persona ed avere altri figli, non è stata presa bene dal marito di Kate.

L’erede al trono voleva sua madre”tutta per lui”, nonostante anche Harry aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto avere altri fratelli o sorelle.

Diana confidò all’esperta reale Ingrid Stewart che non si vedeva essere single per sempre e che doveva soltanto trovare la persona giusta, che fosse in grado di sopportare il peso della situazione intorno a lei.