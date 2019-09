Principe Carlo, “Chiamatemi Unicorno”: svelati i segreti più strani e nascosti dell’erede al trono

Ci sono dei segreti del Principe Carlo e tutta la famiglia Reale che mai avreste potuto nemmeno immaginare. Ma perché vuole essere chiamato Unicorno?

Tutti abbiamo dei segreti eppure il Principe Carlo ne ha alcuni di molto particolari. Scopriamo qualcosa in più sull’erede al trono inglese.

I segreti del Principe Carlo

Lo racconta Mentalfloss, elencando tutti i segreti che l’erede al trono ha cercato di mantenere nascosti nonché alcuni aneddoti a noi non ancora molto conosciuti.

Tra nomi in codice e complotti di famiglia, l’erede al trono non è poi così “noioso” come tanti inglesi pensano.

Il destino segnato dalla nascita

Charles Philip Arthur George nasce il 14 novembre 1948, facendo un regalo ai suoi genitori in anticipo – di pochi giorni – per il loro anniversario.

Elisabetta aveva solo 22 anni e dalla CBC Radio arriva la prima scoccata del destino. Il conduttore radiofonico definsce il bambino molto bello ma anche che non avrebbe regnato se non in tardissima età:

“se suo nonno – re giorgio – e sua madre vivessero per tutta la vita avrà 60 70 anni prima di salire sul trono”

La nomina a Principe di Galles

Non è un titolo automatico, e lui lo ottiene quando compie nove anni nel 1958 essendo il primo maschio erede al trono in successione. Appena nato è terzo in lista, poi con la morte di Re Giorgio nel 1952 diventa secondo con l’assegnazione poco dopo del titolo unito a quello del Conte di Chester.

Il Principe Carlo cambierà nome da Re?

Non è stato deciso ancora nulla e sappiamo bene che quando sarà lui definirà tutto quanto. Nonostante questo si vocifera che quando salirà al trono potrebbe cambiare nome: infatti nella storia i due precendenti King Charles non hanno lasciato un buon ricordo.

Il primo fu giustiziato per tradimento e il secondo – il figlio – è stato messo in esilio, per poi tornare una volta ricostiuta la Monarchia ma ricordato come un fanatico con tantissimi bambini suoi in giro per il Regno Unito.

Secondo quanto dice la Bbc, il nostro caro Charles potrebbe regnare con il nome di Giorgio VII anche se lo staff ha negato – per ora.

Un musicista della Trinity College Orchestra

Carlo ha la musica nel sangue e ha imparato a suonare il piano – violoncello e tromba. Lui si è sempre descritto come uno non capace e senza speranza, ma al College fa parte della Trinity College Orchestra con il suo violoncello.

Nome in codice Unicorno

Il suo nome in codice per visite o missioni è Unicorno, un nome di fantasia assegnato in quanto l’animale di fantasia ha rappresentato lo stemma scozzese per 600 anni:

“chiamatemi unicorno”

Promesso sposo della figlia di Nixon?

Non è più un segreto che il Presidente degli Stati Uniti Nixon abbia cercato di sistemare la figlia Tricia con l’erede al trono britannico.

Un colpo non proprio andato a buon fine, tanto che anni dopo Nixon e Charles si fecero grosse risate sull’argomento.