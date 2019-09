Principe Carlo ‘Che vergogna!’ la rabbia e la delusione del padre contro la sua decisione

Il rapporto tra il Principe Carlo e suo padre non è stato mai idilliaco, ma dopo quella decisione è capitolato definitamente

Il Principe Carlo fece infuriare il Principe Filippo e deluse la Regina con una decisione impensabile sulla sua vita. Ecco cosa è emerso

Il Matrimonio andato in fumo e la pessima decisione del Principe Carlo

Le nozze reali tra il Principe Carlo e Diana Spencer nel 1981 furono talmente seguite da restare un evento scolpito nella memoria dei sudditi inglesi e non solo fino ad oggi.

Già dopo pochi anni infatti la crisi tra gli sposi fu evidente e portò una serie di scandali nella famiglia reale dovuti alle presunte relazioni extraconiugali di entrambi.

Dopo il divorzio, nel 1994 la situazione si aggravò ulteriormente con la rivelazione da parte di Lady Diana al biografo Andrew Morton e alle televisioni dei retroscena intimi della crisi con Carlo, soprattutto rispetto alla relazione clandestina del marito con Camilla Parker-Bowles.

In quel periodo nel Principe Carlo maturò anche una decisione che fece infuriare il padre il Principe Filippo e deluse profondamente la madre, la Regina Elisabetta.

Cosa aveva deciso di fare il Principe del Galles?

La Famiglia Reale “infuriata” nei confronti di Carlo

Come si legge sul Daily Express nel libro “The Firm” la biografa Penny Junor racconta che prima che Diana parlasse in televisione facendo le famosissime rivelazioni bomba del 1995, un’intervista fatta da Carlo generò una serie di scandali culminati in un in un libro.

E questo fatto fece infuriare la famiglia reale, sconvolti da come il Principe Carlo aveva dipinto la sua infanzia e rivelato segreti del suo matrimonio con Diana.

In un’intervista con il giornalista Jonathan Dimbley infatti il Principe Carlo rispose ad alcune domande in modo ritenuto non accorto.

Il giornalista gli chiese se avesse cercato di comportarsi in modo rispettoso e fedele dopo aver pronunciato le promesse di matrimonio e Carlo rispose dopo una breve e angosciosa pausa:

“Si..Fino a quando non si è irrimediabilmente rovinato, entrambi ci abbiamo provato”

Tutta la famiglia Reale e gli amici del Principe rimasero scioccati da queste parole e si incolpò subito Richard Aylard, il segretario privato di Carlo, che gli aveva permesso di partecipare a questa intervista che, gli avrebbe anche potuto costare il trono.

Come riporta la Junor, Aylard avrebbe risposto:

“Se si vuole proprio dare la colpa a qualcosa, la colpa è principalmente della relazione con Camilla”

In seguito a queste ed altre rivelazioni nell’intervista uscì anche un libro scritto proprio da Dimbley che raccontava la triste infanzia del Principe dando una pessima immagine della coppia di genitori: la Regina madre venne descritta come fredda ed anaffettiva ed il padre, il Principe Filippo come irascibile.

Come è comprensibile questo libro gettò ancora più nell’ira e nella vergogna non solo Elisabetta e Filippo ma anche tutto il resto della Corona del Regno Unito.

Da allora furono infatti travolti dallo scandalo e dalle polemiche attorno al matrimonio fallito del Principe ereditario.

Penny Junor conclude affermando che il Principe Carlo è stato molto sfortunato perché non è mai stato parsimonioso con la verità.