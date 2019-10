Nuovo scandalo sulla famiglia reale: “Carlo ha messo incinta un’altra donna, Camilla solo una copertura”

Una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni è, senza alcun dubbio, quella formata dal Principe Carlo e Camilla Parker. La loro relazione ha fatto storcere il naso non solo ai sudditi anche ad alcuni componenti della famiglia reale. Dopo tanti anni dalla loro unione, emerge un nuovo retroscena sulla coppia che alimenta le critiche rivolte nei confronti dell’ex marito di Lady D.

Camilla Parker, solo una copertura

La Duchessa di Cornovaglia ha dovuto faticare molto per farsi accettare dai sudditi. Il loro flirt e l’ufficializzazione della loro storia d’amore, avvenuta dopo la morte della principessa Diana, non era ben vista da alcuni componente della famiglia reale e dai sudditi. Dopo anni dal loro matrimonio, ecco che spunta un nuovo retroscena sul Principe Carlo. Cosa è successo?

Alexandra “Tiggy” Shan Legge-Bourke, ha lavorato per anni presso la dimora reale. Pare che è stata in grado di mettersi tra il Principe Carlo e la Principessa Diana. Ma di chi si tratta? Della tata che fu nominata con baby sitter dei loro due figli.

Il retroscena sul Principe Carlo

Correva l’anno 1993, quando una giovane tata figlia di un noto promotore finanziario e della cameriera della Principessa Anna fu nominata governante dei principi William e Harry. Secondo fonti vicine alla famiglia era una donna giovane e molto attraente, aveva solo 28 anni. Pare inoltre che Diana fosse molto gelosa di lei.

Sempre queste fonti avrebbero rivelato alla principessa triste che suo marito era interessato a Camilla Parker ma solo per coprire la relazione con la Baby sitter e che questa fosse rimasta incinta di lui ma che in seguito avrebbe abortito. Tuttavia, queste voci di corridoio non sono mai state smentite o confermate dal direttamente dal Principe.