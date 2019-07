Principe Carlo, emerge la terribile verità sul rapporto con il padre: “Voleva un uomo”

Il Principe Carlo ha mai avuto un bel rapporto con il padre? Ciò che è emerso ha lasciato tutti senza parole!

L’erede al trono Principe Carlo non ha avuto un’infanzia felice e nemmeno ora sembra avere a fianco un padre orgoglioso e amorevole. Ma perché?

I problemi d’infanzia del Principe Carlo

Un bambino delicato e molto affettuoso, il piccolo erede al trono chiedeva solo di essere amato tanto da promettersi che mai si sarebbe comportato in tal modo con i figli.

La Regina Madre ha sempre fatto le veci della figlia, dando ai suoi nipoti tutto l’amore possibile e spiegando loro cosa fossero i sentimenti: Elisabetta e Filippo non avevano tempo per questo, ma volevano crescere un bambino che fosse degno del trono inglese, senza troppe romanticherie.

L’oggi padre di William e Harry trovò difficile tutto questo e i suoi genitori decisero ogni cosa per lui, anche i dialoghi in pubblico o chi dovesse sposare per “Il bene della Corona”.

Ma ciò che ha sempre afflitto il Duca è senza dubbio il rapporto con suo padre.

Il Principe Filippo voleva un uomo vero

Lo racconta anche l’Express.co.uk riprendendo moltissime biografie e documentari che hanno trattato dell’argomento. Il Principe Filippo adora la figlia Anna, una donna determinata orgogliosa e dal carattere duro.

Dall’altra parte non “sopporta” il primogenito, proprio per il suo carattere romantico e il modo di vedere il mondo differente dal suo:

“avrebbe voluto un uomo, un uomo vero. filippo ha sempre amato anna e ritrovato il lei quello che cercava in un figlio”

Due uomini che non si sono mai parlati chiaramente e un erede al trono che ha sempre fatto di tutto per avere l’approvazione del padre: purtroppo però, sempre secondo i biografi ufficiali, questo non accadrà mai.

La sofferenza di tutti questi anni causata dall’atteggiamento di Filippo ha distrutto il cuore di Carlo.