Principe Carlo ‘Evita di fare se*so con Camilla’: l’imbarazzante retroscena di The Crown

Il Principe Carlo ha avuto una vita piena di tante sfumature, adesso sono quelle rose che fanno parlare di lui: cosa è emerso da The Crown

Il Principe Carlo ha avuto una vita più che interessante e piena. Le sfumature più interessanti sono sicuramente quelle legate alla vita sentimentale, soprattutto intima con Camilla e Diana.

Principe Carlo, le rivelazioni sui rapporti intimi di Josh O’Connor in The Crown

La star della Corona Josh O’Connor nel ruolo del Principe, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti legate alla serie tv ed il suo ruolo nei panni del figlio della Regina Elisabetta.

The Crown è una serie televisiva storica drammatica, incentrata sulla vita della Regina Elisabetta II, del Regno Unito e sulla famiglia reale Britannica.

L’attore scelto per interpretare il ruolo del Principe Carlo è Josh O’Connor, per via della sua somiglianza con l’erede al trono, sopratutto per le orecchie particolarmente simili. Josh, che ha interpretato HLawrence in The Durrells, apparirà al fianco delle Regina ovvero Olivia Colman, nella terza stagione del dramma di Netflix alla fine di quest’anno.

L’attore ha raccontato di come è riuscito a calarsi nella parte, sopratutto delle sue approfondite ricerche per capire meglio il suo personaggio. Sebbene Josh abbia trascorso gli ultimi 12 mesi a immergersi nel ruolo e perfezionare quell’accento per poter parlare come un Reale, sapeva fin dall’inizio che era inutile cercare di impersonare pienamente Carlo:

Mi sono reso conto che non ha senso cercare di ricreare il Principe perché lo farò in modo sbagliato e anche noi non sappiamo chi sia.

La presenza di Diana e Camilla nella serie

Josh nella serie interpreta il Principe Carlo nei suoi 20 e 30 anni, nella storia vengono portati alla luce ed analizzati anche i suoi rapporti con Camilla. La Principessa Diana viene interpretata dalla nuova arrivata Emma Corrin. Ma O’Connor dice che se gli spettatori di The Crown si aspettano scene di sesso volgari, rimarranno delusi.

Nella mia carriera, ho fatto molte scene di sesso. Ma non diventerà troppo volgare. Penso che sarebbe un po ‘troppo per tutti.

Ammettendo quindi che in The Crown, non ci saranno molte scene di quel tipo.