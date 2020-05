Principe Carlo, il gesto che travolge il Principe Andrea: “È il vero problema!”

Il Principe Carlo non ha un bel rapporto con il Principe Andrea, che travolge con il suo gesto inaspettato e le sue parole poco gentili.

Si parla sempre di tutti i membri della famiglia Reale ma non ci si sofferma mai sulla faida tra il Principe Carlo e il fratello Andrea: ci sono ancora troppe domande senza risposta.

Il Principe Andrea è il preferito della Regina Elisabetta?

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono sposati da tantissimi anni e questo dettaglio porta loro essere una delle coppie più salde e longeve di tutti i tempi. I loro quattro figli sono cresciuti in maniera totalmente differente ma con l’aiuto delle tate e soprattutto il Principe Carlo ha risentito della mancanza dell’amore materno.

A detta di tutti la Regina Elisabetta ha una preferenza, ovvero il Principe Andrea famoso per tutti gli scandali che sono emersi in questi anni. Il Principe Filippo invece avrebbe una vera e propria passione per la figlia Anna per il suo carattere e la sua grande determinazione.

Da una parte restano Carlo ed Edoardo, ultimo arrivato e spesso dimenticato anche dai genitori (anche se la moglie di Edoardo è la nuora prediletta della Regina Elisabetta!).

Il gesto del Principe Carlo contro Andrea

Vanity Fair ha evidenziato che l’esperto Richard Kay avrebbe analizzato la faida tra i due fratelli reali. Si parla sempre di William e Harry, ma il loro rapporto non è di certo da considerare al pari del padre e dello zio.

Un rapporto teso quello tra l’erede al trono e Andrea tanto da far sbottare Carlo in svariate occasioni:

“Lui non sarà mai me. il vero problema è che a lui piacerebbe essere me!”

Ai tempi Andrea era il secondo in successione per il trono: sogno andatosi a sfumare con la nascita di William e Harry. Carlo ha sempre puntato il dito sul fratello, considerando la sua vita “facile” godendo di privilegi senza dover fare alcuno sforzo.