Il Principe Carlo ha svelato come stia facendo di tutto per ritrovare finalmente la pace con il figlio Harry e la nuora Meghan volati in Canada

L’allontanamento del Principe Harry ha segnato forse per sempre la vita del futuro Re, l’attuale Principe Carlo che ha svelato con grande umiltà d aver cercato in ogni modo di riappacificarsi con il figlio.

La fuga di Harry e Meghan era stata premeditata?

I due giovani Duchi di Suzzex convolati a nozze solo nel 2018 già prima della nascita del loro primo figlio Archie ora di 8 mesi, avevano già mostrato delle avvisaglie di intolleranza rispetto alla vita di Corte.

Le occasioni sono capitate soprattutto a causa della forte ingerenza della stampa e dei media in generale nella loro vita, che li ha portati a ricercare la segretezza in modo spasmodico come appunto in occasione del parto.

Anche in seguito l’acredine tra il Principe Harry e consorte ed i tabloid è aumentato talmente che il Duca ha minacciato denunce ai giornali che avrebbero continuato ad invadere la privacy della sua famiglia.

Come ha svelato il Daily Mail secondo la stampa Meghan avrebbe previsto tutto fin dal matrimonio con Harry, avendo conservato mobili e guardaroba in un magazzino di Toronto e avendo già cercato una casa ideale per tornare in America.

Ultimi tentativi da pacificatore, il “peacemaker” del Principe Carlo

Il Principe Harry ha raggiunto la moglie ed il figlioletto in Canada solo poche ore fa, non prima di aver tenuto fede ad uno dei suoi ultimi impegni reali parlando anche durante una conferenza stampa delle motivazioni del suo gesto:

“La decisione che ho preso per me e per mia moglie non l’ho presa alla leggera.. sono stati così tanti mesi di discussioni dopo anni di sfide…non c’era altra opzione”

Come riporta il Daily Express però la versione data dal Principe Carlo proprio nei giorni scorsi è differente e mostra un padre addolorato che ha cercato in ogni modo di mettere pace nella Famiglia Reale.

“Prego, prego molto. Ho passato gran parte della mia vita a tentare di riunire le persone”

Ha dichiarato il Principe Carlo al Sunday Times mentre spiegava i motivi della sua visita in Medio Oriente nel ruolo di pacificatore, approfittando per parlare del suo tentativo di portare pace anche nella sua famiglia.

Chissà se il figlio Harry e la moglie Meghan si commuoveranno davanti a queste parole e torneranno sui loro passi?