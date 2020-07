Principe Carlo, il gesto d’amore per Lady Diana ‘La ama ancora’: Camilla Parker pazza di gelosia

Principe Carlo e il suo fiore preferito: dietro il significato nascosto del fiore si trova ancora una volta Lady Diana

Il Principe Carlo è noto per la sua sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e per il suo amore nei confronti della natura. Il duca di Edimburgo ha un gran pollice verde e la passione per il giardinaggio.

In questo contesto si inserisce un’incredibile rivelazione relativa al fiore preferito del reale d’Inghilterra e al suo significato nascosto, dietro al quale si cela Lady Diana.

Principe Carlo e il fiore preferito

Il Principe Carlo nutre un profondo amore nei confronti della natura e in particolare dei fiori. Il duca di Edimburgo ha un suo fiore preferito, il delphinium o speronella.

Carlo ha ammesso recentemente di parlare regolarmente con le sue piante e soprattutto con un fiore, che ha un significato molto personale, vicino al suo cuore e che si ricollega alla sua prima moglie, la Principessa Diana.

Il delphinium è un fiore a forma di sperone che richiama molto quella della pinna del delfino. Ha un colore tendente al blu, ma è presente in natura in varie sfumature, che vanno dal bianco al celeste.

Il fiore in questione simboleggerebbe l’incoraggiamento, la gioia e il ricordo dei propri cari scomparsi. Per il Principe Carlo, però, il delphinium assume ulteriori significati.

Il fiore di Lady Diana

Oltre ai significati già citati, il fiore in questione ha un significato profondamente legato a Lady Diana. Il delphinium, infatti, è anche il fiore di nascita ufficiale del mese di luglio e la principessa Diana è nata proprio il 1° luglio del 1961.

Il mese di luglio è stato importante per la royal family anche per un’altra ragione: il 29 luglio del 1981, infatti, è la data in cui si è sposata la coppia.

Per questo motivo, il delphinum non è soltanto il fiore della Principessa Diana, ma si è rivelato importante anche per il Principe Carlo. Sicuramente l’amore che Carlo prova per questo fiore non fa assolutamente piacere a Camilla che prova un po’ di gelosia ancora per Diana che comunque è stato una donna tanto amata dal Principe.