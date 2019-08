Il Principe Carlo non può più aspettare e sembra proprio che la situazione gli stia sfuggendo mano. Che cosa sta tramando?

Il Principe Carlo ha un piano segreto e lo sta portando avanti da qualche tempo, contro sua madre ma anche il suo primo figlio – prima che la situazione gli sfugga dalle mani.

La preparazione del Principe William

Il Principe William è secondo in lista per il trono, dopo l’abdicazione della Regina Elisabetta. Mentre il popolo spera che siano proprio lui e Kate Middleton a prendere le redini della famiglia Reale, la stessa Sovrana sta facendo in modo che il suo primo nipote sia pronto ad affrontare il suo incarico.

Come afferma il Daily Mail, sono tantissime le riunioni segrete alla quale sta partecipando William – proprio per studiare a tempo pieno tutto quello che dovrà fare una volta diventato Re.

Eppure, nessuno ha parlato del Principe Carlo – come se fosse già fuori dai giochi.

Il piano segreto del Principe Carlo

Mentre tutti pensano che il primo figlio della Regina sia oramai fuori da ogni gioco per essere Re, lui ha in mente un piano segreto perchè questo non accada.

Sempre come si evince dal quotidiano inglese, lo stesso Duca parteciperebbe a delle riunioni strategiche e segrete in assenza di sua madre e suo figlio.

La Regina dovrebbe abdicare all’età di 95 anni e si sa per certo che molte incombenze siano già passate nelle mani del figlio, ma vista l’età di lui non potrà essere operativo per tantissimi anni: per questo motivo la Sovrana punta sul nipote Principe William.

Carlo attende da 70 anni di diventare il Re, dopo il lungo periodo di sua madre al trono ma vede questa opportunità sfumare man mano che passano gli anni. Come detto più volte, il popolo vorrebbe William ma siamo sicuri che Carlo e Camilla non cederanno subito a lui questa ghiotta opportunità.