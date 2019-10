‘L’ha fatto piangere’ Principe Carlo sconvolto da William: l’incredibile decisione

Il Principe Carlo è stato ridotto in lacrime dal figlio William, la decisione e il gesto che non si aspettava. Cosa è accaduto? Viene fuori la verità

Il Principe di Galles Carlo, è molto legato ai suoi due figli ma quello che ha fatto il Principe William lo ha addirittura mosso al pianto. Ecco cosa ha rivelato lui stesso.

Il legame tra il Principe Carlo e i figli William ed Harry

Il matrimonio tra la Principessa Diana ed il Principe Carlo, erede al Trono del Regno Unito, è naufragato purtroppo come è immaginabile coinvolgendo i due figli della coppia: i Principi William ed Harry.

Entrambi hanno risentito della situazione anche perché al tempo del divorzio e poi della morte della madre nel 1997 erano solo due ragazzini.

Dopo il divorzio però i due giovani hanno saputo mantere i rapporti con entrambi i genitori, a volte ferendo anche i sentimenti della madre Diana che si era sentita tradita dal marito Carlo per la relazione con Camilla.

Il rapporto dunque di William ed Harry anche con il padre il Principe Carlo è molto profondo e alcuni episodi che i tabloid riportano lo confermano.

Il gesto di William che ha fatto piangere il padre

Il legame con i suoi figli è dunque molto importante per Carlo ma probabilmente non si sarebbe mai aspettato il gesto di suo figlio maggiore William.

Come riporta il Daily Express proprio il Principe di Galles avrebbe raccontato il commovente episodio.

Il Principe Carlo tiene molto alla tenuta del Duca di Cornovaglia, e ne ha parlato in un documentario in cui si celebrano i 50 anni durante i quali se n’è preso cura.

L’amore di Carlo per la vita all’aria aperta non è un segreto ma forse non tutti sanno che anche il figlio William pare seguire le orme del padre.

Nel documentario il Principe William ha infatti parlato della sua famiglia:

“I miei figli stanno già giocando sui trattori…. è così importante stare all’aperto e far capire ai bambini la natura.”

I suoi tra bambini, soprattutto il Principe George amerebbero già dunque frequentare la tenuta del Duca di Cambridge nel Nortfolk che William si prepara a ricevere per prendersene cura al posto del padre quando sarà il momento.

William ha dichiarato di volersi prendere cura della tenuta senza stravolgere il lavoro del padre ma seguendo il suo progetto.

il Principe Carlo ha ammesso che dopo aver sentito queste affermazioni del figlio si è trovato quasi in lacrime per l’emozione:

“Quando l’ho visto, non riuscivo a crederci, ero profondamente toccato e commosso da quello che diceva.

“Mi ha ridotto in lacrime perché all’improvviso ho pensato che questi ultimi 50 anni sono stati utili.”

Il Principe Carlo ha dunque mostrato come ogni genitore è orgoglioso e fiero quando il figlio segue le sue orme e fa capire di tenere agli stessi progetti che sono stati importanti per la sua famiglia.