‘La Regina è morta: Il Principe Carlo più popolare’: sui social il trend lancia la macabra ipotesi

Sul web si diffonde l’hashtag Carlo Re e tutti pensano che la Regina sia morta, ecco cosa è accaduto di impensabile nelle scorse ore

In questo giorni di notizie febbrili sui Royals ogni particolare allarma i sudditi. Ecco come si è diffusa la notizia che la Regina fosse morta ed il Principe Carlo diventato Re

La salute della Regina Elisabetta II

Elisabetta II è la sovrana britannica in assoluto più longeva regnando fin dal 1952 quando prese il posto dell’amato padre Giorgio VI. In onore proprio del padre questo anno la sovrana ha annunciato che non toglierà le decorazioni natalizie fino al 7 febbraio giorno della sua scomparsa.

La Regina Elisabetta ha ormai 93 anni ed anche se non mostra preoccupanti segni di cedimento, l’età e le ultime vicende accadute alla sua Famiglia la stanno mettendo a dura prova.

Proprio pochi giorni fa è stata costretta infatti a disdire un impegnodisdire un impegno a cui prendeva parte annualmente e per lei che non vuole mai rinunciare a nessun impegno ufficiale ciò è apparso strano.

La motivazione data da Buckingham Palace riguarda un raffreddore forte che necessitava cure e controllo.

Principe Carlo verso il trono?

Come si deduce è più che normale che vista la situazione ogni notizia trapelata sulla Regina scateni un tam tam mediatico di grandi proporzioni ed è proprio quello che è successo solo poche ore fa come riporta il Daily Express.

Gli utenti del web infatti hanno cominciato ad allarmarsi nel vedere che una delle frasi più condivise era “Re Carlo”.

Ovviamente in molti hanno pensato che il motivo fosse la dipartita della Regina e l’investitura del Principe Carlo primo in successione come erede al trono.

“Ho visto il re Carlo ‘essere virale nei trend sul web”‘E ho pensato che la regina fosse morta”.

Un altro ha detto:

“Ho appena visto la condivisione di” King Charles ” ed ho pensato che ci fossimo persi un po ‘di notizie enormi”.

In realtà la Regina è ancora al suo posto ed il “Re Carlo” a cui si riferivano i vari hastagh era Re Carlo I giustiziato proprio in questa giornata nel 1649.

Le citazioni di riferivano quindi a questa ricorrenza ma la gente allarmata ha equivocato la cosa.

Inoltre il Principe Carlo prenderà il nome di Carlo III quando succederà al trono poiché i primi due con quel nome sono stati giustiziati.

Dunque allarme infondato per ora ma i sudditi sono pronti a cogliere ogni cambiamento all”interno della Famiglia Reale.