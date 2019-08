Principe Carlo, emerge il dramma segreto: ‘Un figlio mai accettato’

L’Express rivela a distanza di anni il dramma segreto del Principe Carlo: ‘Un figlio mai accettato’

Il Principe Carlo, Principe di Galles, è il maggiore dei figli nati dal matrimonio della Regina Elisabetta II e il Principe Filippo, Duca di Edimburgo.

Secondo quanto riportato dall’Express, il Principe di Galles e il Duca di Edimburgo non hanno mai avuto un buon rapporto padre-figlio.

La biografa di Corte, Penny Junor, ne parla nel suo libro pubblicato nel 2005, ‘The Firm’, in cui mette in luce le relazioni tra i diversi membri della famiglia reale. Emerge così il dramma segreto del Principe Carlo, rifiutato dal padre il Principe Filippo. Ecco perchè.

Principe Carlo ‘rifiutato’ dal padre: ‘Lo riduceva in lacrime’

Secondo quanto riportato dal noto tabloid, e riferito dalla Junor, il Principe Filippo è sempre stato molto duro con il suo primogenito. Una severità sfrontata, temuta dal padre di William e Harry:

‘Era un duro con Carlo e, secondo i testimoni, spesso riduceva il ragazzo alle lacrime’

e ancora la conseguenza di questo suo sentirsi sempre ‘non abbastanza’ per suo padre:

‘Di conseguenza Carlo era spaventato da suo padre e sempre alla disperata ricerca di piacere a lui, senza apparentemente riuscirci’

poi prosegue rivelando che ancora oggi, il Principe del Galles cerca con tutte le sue forze l’approvazione di suo padre e di sua madre, ma in maniera vana al punto di sentirsi ‘fallire’ miseramente ogni volta.

Il Principe del Galles è ‘un debole’

La biografa di corte approfondisce poi nel suo ‘The Firm’, alcune delle principali differenze di caratteriali tra il Principe Carlo e il Duca di Edimburgo:

‘Il fatto è che il Principe di Galles è fondamentalmente un uomo debole, ed è ciò che ha infastidito il Duca di Edimburgo’

poi prosegue rivelando che il Principe del Galles non era esattamente il tipo di figlio che avrebbe sempre desiderato:

‘Voleva un figlio a sua immagine, un uomo uomo duro, tagliente, schietto e poco emotivo, ma quelle qualità aggirarono il suo primo figlio e si stabilirono invece su sua figlia’

e ancora parla di Carlo, e del suo cuore generoso e dei suoi valori positivi, ma non rispecchiavano certamente quelli di suo padre, che ha sempre teso alla ‘linea dura e severa’:

‘Carlo ha un cuore generoso, Vuole appassionatamente rendere il mondo un posto migliore’

Una persona ammirevole, prosegue la Junor, ma che oggettivamente non è mai stato in grado di avere un confronto duro con suo padre e coraggioso nell’intraprendere scelte ponderate e difficili:

‘Fa convincere gli altri a farlo per lui’

La Biografa di corte, rivela cosi che l’unico figlio ad avere una buona relazione con suo padre, è il Principe Andrew, attualmente al centro di un enorme scandalo, perchè più simile a lui.

Il Principe Carlo e suo padre il Principe Filippo