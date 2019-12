Principe Carlo si addormenta durante il discorso: la scena imbarazzante diventa subito virale

ll Principe Carlo è apparso stanco e provato durante un discorso della Regina, sudditi preoccupati per la sorte della Corona

Mentre la Regina Elisabetta teneva un importante discorso pubblico il Principe Carlo non è apparso all’altezza del suo ruolo. I sudditi si chiedono cosa stia succedendo al futuro Re del Regno Unito

La Corona sempre più vicina per il Principe Carlo

I sudditi del Regno Unito amano e rispettano profondamente la loro Regina. Elisabetta II è in carica dal 1952 ed ha sempre onorato il suo ruolo in maniera impeccabile a volte rinunciando anche a curarsi per non perdere gli impegni pubblici.

Ora però la Regina ha un’età importante, 92 anni e le voci di una sua prossima abdicazione si fanno sempre più insistenti.

Diventa inevitabile allora fare congetture su chi ne prenderà il posto e per linea di successione il più accreditato è il figlio il Principe Carlo.

Una parte dell’opinione pubblica però non vede di buon occhio la figura di Carlo, da sempre ammantata da un’aura di poco carattere e poco interesse per le sorti del regno.

Più impegnato e di polso anche se buono e generoso appare il nipote della Regina il Principe William.

Il video che immortala il Futuro Re come non si era mai visto

Proprio in questi giorni è stato divulgato un video che contribuisce a fomentare i dubbi sulla capacità di Carlo di poter prendere il posto della madre

Durante il discorso di Elisabetta II di fronte al Parlamento, il Principe Carlo è apparso assonato e deconcentrato.

Le riprese video mostrano il Principe che fatica a tenere gli occhi aperti, che sbatte numerose volte le palpebre come a voler costringersi a non dormire.

La madre stava parlando di un tema a Carlo molto caro ovvero i cambiamenti climatici, affermando la volontà della Corona di impegnarsi anche in futuro su questi temi.

Sembra però che nemmeno questo sia bastato a tenere sveglio il Principe Carlo e i sudditi si chiedono il motivo di tale sonnolenza: stanchezza, motivi di salute o disinteresse?

Alcuni utenti di Twitter si sono poi concentrati sull’aspetto della Regina che mentre leggeva il discorso scritto per lei da Boris Johnson e gli altri collaboratori appariva meno forte e coriacea di un tempo.

“La Regina sembra molto fragile”

Fiato sospeso dunque nel Regno Unito perché la situazione di chi potrà guidare il Paese e come è ancora molto incerta.