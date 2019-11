Principe Carlo ‘Non voleva sposare Camilla, fu costretto’: dopo anni emerge il motivo che spinse i due alle nozze

Il matrimonio tra il Principe Carlo e Camilla fu rimandato a lungo, ora una fonte rivela il grave motivo che bloccava l’erede al trono britannico

Il matrimonio tra Camilla Parker ed il Principe Carlo avvenne solo nel 2005 e per molto tempo il Principe rimandò la cosa. Ora emerge la testimonianza che rivela non solo il motivo di tale indecisione ma anche chi convinse Carlo a sposarsi.

La morte di Diana rovina i piani del Principe Carlo e di Camilla

Il Principe Carlo erede al trono del Regno Unito e Camilla Parker hanno avuto una storia d’amore davvero travagliata e lunga decenni tra alti e bassi.

I due si conoscevano fin dai tempi dell’Università, negli anni ’70 ed inizialmente erano solo grandi amici.

Ben presto la loro amicizia si trasformò in qualcosa di più ma i due dovettero separarsi perché sposarono i partner scelti dalle famiglie.

I due amanti continuarono a frequentarsi e dopo i rispettivi divorzi e la tragica morte della Principessa nel 1997 dovettero tenere la loro storia nascosta.

Il Daily Express rivela che la biografa di corte Penny Junor avrebbe svelato che per molti anni il Principe rimandò il matrimonio con Camilla per un motivo molto importante.

“Una parte del motivo per il quale aspettò fino al 2005 per sposarsi fu un’attenzione verso i due figli William ed Harry”

Dal suo libro “The Firm” infatti emerge che il padre non volesse dare un ulteriore dolore ai ragazzi già provati dalla scomparsa della madre e dallo scandalo della relazione extraconiugale tra Carlo e Camilla.

Chi convinse Carlo a sposare Camilla?

Sia i figli di Carlo dunque, che la Regina Eisabetta e soprattutto l’opinione pubblica non vedevano inizialmente di buon occhio la relazione tra Carlo e Camilla.

Tutto ciò poteva dunque far saltare le nozze per sempre ma l’intervento di qualcuno fu fondamentale nel convincere l’indeciso Principe Carlo.

La Junor rivela che questa persona fu proprio il padre di Camilla Bruce Shand che non aveva qualcosa contro Carlo ma lo vedeva una persona troppo indeciso e debole.

“Voglio incontrare il Signore sapendo che mia figlia sta bene”

Avrebbe detto Shand al Principe Carlo proprio perché i familiari di Camilla la vedevano triste e sconfitta da questa situazione che non portava a nulla.

Camilla a quanto ammette la Junor fu ben felice dell’intervento del padre che convinse finalmente Carlo a sposarla.