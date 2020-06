Principe Carlo preso in giro dai nipoti ‘Lo fanno inginocchiare’: il nomignolo imbarazzante

In questi giorni, Carlo è stato lontano dai suoi nipoti. I più grandicelli sono soliti prenderlo in giro e fargli fare cose piuttosto imbarazzanti

Il Principe Carlo è noto con svariati altri nomi dati dai suoi titoli nobiliari. Formalmente è conosciuto come il Principe di Galles, l’erede al trono, il Conte di Chester e il Duca di Cornovaglia.

Lontano dai suoi numerosi titoli reali, cioè nella vita privata, Carlo è semplicemente un nonno di quattro nipoti. Si tratta dei tre figli del Principe William, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, e del primogenito del Principe Harry, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Carlo ha altri nipoti anche attraverso il suo matrimonio con Camilla Parker-Bowles, ora Duchessa di Cornovaglia. Tutti i bambini sembrano adorarlo ed è per questo che non possono fare a meno di chiamarlo con un nomignolo adorabile!

Il nomignolo imbarazzante ma tenero del Principe Carlo

I nipoti di Carlo non si accontentano di chiamarlo semplicemente nonno. Secondo la fonte Robert Hardman, che ha trascorso del tempo con il Principe in vista del suo settantesimo compleanno, i bambini lo chiamerebbero, infatti, “Nonno Galles”.

Tale nomignolo avrebbe un legame commovente con la storia della famiglia reale. Come scritto da Hardman:

“Ho parlato con coloro che gli sono vicini. Quando i nipoti incontrano Carlo lo chiamano Nonno Galles, un’eco commovente del rapporto della regina con George V, che lei chiamava Nonno Inghilterra.”

I nipotini giocano sempre con lui

Un nomignolo davvero adorabile, attribuitogli dai nipoti che sembrano davvero andare pazzi di nonno Carlo. Nel documentario della BBC, “Prince, Son ed Heir: Charles a 70 anni”, la moglie Camilla aveva rivelato qualcosa in proposito:

“Carlo si inginocchia e gattona con i suoi nipoti per ore, sa fare rumori divertenti e ridere. Lo adorano completamente. Legge Harry Potter e sa imitare voci diverse. Penso che i bambini lo apprezzino davvero.”

Insomma, un rapporto completamente diverso da quello che ha avuto in passato con i due figli, Harry e William. E’ anche vero che tutti i nonni impazziscono per i propri nipotini. E’ come se attraverso loro riuscissero a vedere oltre gli errori commessi in passato mettendo in luce solo i sentimenti più teneri e sinceri. In sintesi, fare i nonni è più semplice: ci sono meno responsabilità e non si deve giocare al ‘genitore cattivo’.