Tutti conosciamo la storia di Lady Diana Spencer, detta la principessa triste, ma pochi sanno che il Principe Carlo, poco dopo la morte della Spencer, ricevette minacce di morte. Andrew Morton ha infatti raccontato di come a Palazzo crescesse la tensione: tutti volevano vendicare l’amatissima Lady D.

La verità è che la storia tra il Principe Carlo e Lady Diana Spencer aveva lasciato l’amaro in bocca dal loro divorzio. Nel corso del funerale organizzato per Lady D, i principini William ed Harry presero parte, accanto al padre il principe Carlo d’Inghilterra e assieme al fratello della Spencer, il conte Charles Spencer.

Dopo la morte di Diana, emersero agli occhi della stampa, che pressava sempre più la famiglia reale, i particolari della relazione extraconiugale e dell’amore tra il figlio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles, che non era annoverata né come componente della famiglia reale né come nobile o aristocratica.

Carlo minacciato di morte

Dunque, alcuni sudditi incolparono il principe Carlo per la tragedia dell’ormai ex moglie Lady D: ricordiamo anche che la principessa triste, in vita, soffriva di bulimia a causa proprio della scoperta della relazione extraconiugale tra i due. Lady Diana era sinceramente innamorata del principe e non sopportava che lui la tradisse con Camilla Parker Bowles, all’epoca sposata.

Nel corso dell’organizzazione del funerale, che si tenne il 6 settembre successivo, avvennero molte conversazioni sul tema tra Downing Street – laddove è situata l’abitazione del Primo Ministro – e Buckingham Palace. Stando al parere delle autorità non sarebbe successo alcunchè al Principe ereditario, ma solo a patto che i figli, il Principe William e il Principe Harry, fossero stati con lui dietro al feretro. E così fu.