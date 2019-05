Principe Carlo, emerge il triste racconto della sua ‘malattia’: “Ero sconvolto”

Emerge il triste racconto del Principe Carlo, per la quale ha combattuto per 14 anni – tanti da averlo sconvolto completamente. Ma cosa gli è successo?

Il Principe Carlo sempre visto come colui che ha fatto soffrire Lady Diana, dall’altra parte ha un segreto e ha combattuto per 14 lunghi anni.

Il rapporto con la Regina Elisabetta

Il figlio della Regina Elisabetta aveva tre anni quando vide sua madre prendere le redini del trono, dopo la morte del suo amato nonno.

Non ha mai avuto un’infanzia da bambino normale, ma la sua esistenza è stata proiettata verso il futuro e per quel giorno in cui sarebbe dovuto subentrare alla madre per guidare tutto il Paese.

La Regina Madre, ovvero sua nonna, fu l’unica che lo fece sentire un bambino protetto e amato – giocavano insieme e ridevano, per qualsiasi cosa.

Un uomo timido e scostante, innamorato di una donna ma “costretto” dal protocollo a sposarne un’altra che le ha dato la gioia più grande della sua vita – ovvero William e Harry.

Ma cosa è stato rivelato di così triste e inatteso?

La “malattia” dell’erede al trono

Per 14 anni Carlo fece una cosa che in pochi sono venuti a sapere, se non grazie al Daily Mail e ad una biografia non ufficiale scritta da Sally Bedell Smith.

La Smith intervistò per 4 anni amici, conoscenti e familiari dell’erede al trono venendo a sapere delle sue sedute di psicoterapia.

Per 14 anni frequentò lo studio del Dottor Alan McGlashan, proprio perché aveva bisogno di aiuto nel sopportare le tempeste emotive della moglie Lady Diana:

“il principe era sconvolto da queste cose, così intense e improvvise”

Un percorso molto lungo e difficile, ma lui con il suo temperamento non avrebbe potuto fare altrimenti per reggere questa che lui – secondo la biografia – considerava una “malattia”.