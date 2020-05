Principe Carlo, “L’hai rovinata”: il violento litigio con Bruce Shand fa tremare Camilla Parker

Il Principe Carlo ha dovuto vedersela proprio con Bruce Shand, padre di Camilla Parker, che non ha mai sopportato questa unione.

Bruce Shand, padre di Camilla Parker, è intervenuto ed ha litigato con il Principe Carlo in difesa della propria figlia.

Perché Carlo non ha sposato subito Camilla?

Tutti conoscono la storia di Camilla e Carlo, uniti da un amore nato sin da quando erano giovani. Purtroppo però il loro destino è stato a tratti “crudele” considerando che lei ai tempi ha sposato un altro uomo e che lui – vista la sua posizione all’interno della Famiglia Reale – ha dovuto optare per una donna:

“pura e mai stata sposata”

La Famiglia Reale infatti non poteva permettersi altri scandali, uguali a quelli del passato come racconta la storia del Principe Edoardo – zio della Regina Elisabetta – che ha abdicato in favore del fratello Re Giorgio.

Quasi nessuno conosce però un violento episodio, dove i protagonisti sono il padre e il nuovo marito di Camilla Parker.

Il violento litigio tra Carlo e Bruce Shand

I media britannici – tra cui Express.co.uk e Daily Mail – hanno riportato la notizia in merito ad una violenta discussione tra Bruce Shand e l’erede al trono. Secondo quando emerge, tutte e due le famiglie si sono da sempre opposte a questo legame.

Il padre di Camilla soprattutto, non sopportava l’idea che sua figlia fosse innamorata di Carlo. Tutto questo e anche altro viene descritto all’interno di un libro dedicato all’erede al trono scritto da Bedell Smith.

Il padre di Camilla era un ufficiale dell’esercito britannico e ha sempre voluto che Andrew sposasse sua figlia. Un matrimonio, quello di Camilla, voluto fortemente dal padre che ha fatto di tutto per allontanarla da Carlo.

Ci sarebbe stato un incontro/scontro tra i due uomini. Shand avrebbe urlato contro Carlo:

“hai rovinato la vita a mia figlia!”

Dopo tanti anni però Shand ha capito che tra i due ci fosse vero amore e non ha potuto far altro che arrendersi: