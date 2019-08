Principe Carlo ‘Faccio quello che voglio!’: emerge la terribile lite con Lady Diana a pochi giorni dalle nozze

Principe Carlo, un’esperta della famiglia reale rivela la terribile lite avvenuta a pochi giorni dal matrimonio con Lady Diana

Un esperto della famiglia Reale, ha raccontato di una lite che ebbe il Principe Carlo con uno dei suoi più cari amici prima del matrimonio con Lady Diana. Erano davvero così tesi i rapporti tra i due? A quanto pare, gli asti e le incomprensioni sono arrivato a fare capolinea nello loro storia sin da primi tempi del fidanzamento.

La lite tra il Principe Carlo ed il suo amico: poi lo scontro con Lady Diana

L’addio al celibato del Principe Carlo si svolse in uno dei locali più esclusivi di tutta Londra, il il Whites Club di St James. Ma mentre Carlo si stava godendo la festa in suo onore sorseggiando bibite costose, uno dei suoi amici avvisò la stampa che si appostò fuori il locale.

Così una volta uscito il Principe fu preso d’assalto dai fotografi, che lo immortalarono mentre lasciava il locale e si dirigeva verso la macchina.

Lo racconta l’esperta Reale Ingrid Seward nel documentario di Channel 5 Charles and Di: The Truth Behind the Wedding.

Ingrid ha raccontato che quella notte il locale era stato riservato esclusivamente per la festa ed inoltre aveva giurato di mantenere il segreto. Ma quella sera le cose non andarono come si aspettava il Principe.

Ma non finisce qui! Il giorno successivo, la Principessa Diana e Charles hanno partecipato a una festa in giardino a Buckingham Palace. Ed in quell’occasione è emerso, che i futuri sposi hanno avuto una lite furiosa dopo che Carlo tornò dalla sua festa esclusiva.

La lite tra il Principe e Lady Diana

Proprio in quell’evento che si svolse il giorno dopo l’addio al celibato dell’erede al trono Britannico, era presente una persona a conoscenza della lite avvenuta tra i due e disse alla Principessa:

buona fortuna tesoro

Al che la Spencer rispose con un semplice ”Grazie” e si mise una mano davanti la bocca e, poi disse della lite avvenuta la sera prima, senza però scendere nei dettagli.