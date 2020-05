Principe Carlo, indignato contro la madre Regina Elisabetta: “Non perdonerò mai tutto questo”

Il Principe Carlo è il primogenito e ha dovuto subire molto da parte della madre Regina Elisabetta. Emerge un episodio che lo ha indignato totalmente.

Che a palazzo il Principe Carlo sia uno dei protagonisti indiscussi non è una novità. Ma cosa lo ha indignato così tanto di sua madre Regina Elisabetta?

Il figlio prediletto della Regina Elisabetta

In una famiglia dove la madre è la Regina Elisabetta, il primogenito ha il compito di crescere secondo le regole per diventare – un giorno – il Re prendendo il posto della Sovrana più longeva di tutti i tempi.

Ma Carlo, secondo i tanti pettegolezzi, non è il figlio prediletto dei suoi genitori: proprio come Edoardo viene spesso lasciato in disparte, cresciuto da una tata (che lui ha amato come una madre) e messo alle strette su qualsiasi decisione. Andrea si dice sia in fortunato figlio prediletto della Sovrana, mentre Anna è la figlia preferita del Principe Filippo.

Tutto questo non ha fatto che creare negli anni screzi, discussioni e gesti che il futuro Re non ha ancora perdonato.

Il gesto della sovrana che ha indignato Carlo

La Regina Elisabetta è rimasta molto restia in merito al divorzio del figlio e il nuovo matrimonio con Camilla, donna considerata l’artefice di tanta sofferenza e gossip.

Secondo IbTimes, ci sarebbe stato un episodio molto delicato che indica il grave affronto della Sovrana verso il figlio a poco tempo dalla sua separazione da Lady Diana.

Sembra proprio che Elisabetta avesse invitato la nuora ad un banchetto ufficiale, nonostante il Principe Carlo avesse detto chiaramente di non volerla vedere in quel contesto. In effetti, sempre secondo il quotidiano, si vocifera che la Regina volesse farli rimettere insieme evitando così la coppia Carlo-Camilla.

Il primogenito della sovrana avrebbe dichiarato:

“Non posso perdonare questo affronto!”

Spalleggiato dalla Regina Madre, che ha reputato il gesto della figlia come poco elegante.

Mentre secondo Kay e Levy il tutto è stato un tentativo di pace, Benson evidenzia: