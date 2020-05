Principe Carlo, “Non mi fido di te”: l’inaspettato attacco al Principe William fa tremare gli inglesi

Ci sono molti segreti non ancora svelati e il rapporto tra il Principe Carlo e il Principe William non sembra essere così amorevole. Ma cosa è accaduto tra i due?

Il Principe Carlo ha sempre dovuto combattere per ottenere un equilibrio con i due figli William e Harry. Eppure con il primogenito qualcosa è cambiato e nessuno si sarebbe mai aspettato questo attacco.

Il rapporto tra Carlo e Harry

Tre uomini al cospetto della Regina che sono cresciuti tra le difficoltà e il gossip. Due uomini che hanno perso il punto di riferimento quando erano piccoli e una vita particolarmente agitata anche per l’arrivo di Camilla Parker.

Harry da giovane era una testa calda e ha fatto sempre di tutto per attirare l’attenzione su di sé. La biografia di Robert Jobson – riportata anche dai media locali come Express – fa emergere un lato di questo amorevole marito e padre, che ringrazia Carlo per tutto quello che ha sempre fatto per loro:

“perdonami se non ti do ascolto ma oggi chiedo a tutti di dirti un grande grazie, per il tuo incredibile lavoro”

Il duro attacco al Principe William

Il carattere di William è totalmente differente e nel tempo si è occupato fortemente della sua famiglia e non del volere del padre. Secondo la biografia Carlo ha sempre avuto grande difficoltà a trattare con il primogenito, come se tra loro ci fosse sempre stato un muro fatto di cemento:

“non mi fido di te, sei come tua madre”

William infatti presenta un temperamento molto simile a quello della madre Lady Diana, con sbalzi di umore e modo di rispondere impulsivo. Riusciranno a ritrovarsi in futuro?

Difficile a dirsi, sapendo che William chiama papà il suocero e la lotta per il trono è aperta!