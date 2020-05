Principe Carlo, il Principe Filippo ‘schifato’ dal figlio: “Guarda cosa sembra”

No, il Principe Carlo non è il figlio prediletto del Principe Filippo. Emerge un curioso e agghiacciante racconto che ha segnato per sempre la vita del primogenito.

Particolari inediti della vita a corte in una biografia, che riporta anche uno strano modo di trattare il Principe Carlo da parte del padre Principe Filippo. Ma che cosa è accaduto?

La biografia reale e i racconti inediti

Da sempre gli utenti sembrano essere affascinati da quella che è la vita particolare della famiglia reale. Una delle tante biografie dona spunti inediti e racconti di vita, inaspettati: il libro dal titolo My husband and I, The Inside Story of 70 Years of Royal Marriage (la storia del matrimonio tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, a porte chiuse!”

Daily Mail riporta alcuni stralci della biografia, ma si sofferma anche sulla vita del primogenito della coppia cresciuto tra tate e con l’amore della madrina sempre presente per lui.

Una infanzia non proprio felice, che vede il futuro Re essere stato più volte bullizzato da piccolo e reso infelice dalle mancanze di un affetto familiare. In aggiunta, suo fratello Andrea è il prediletto della madre mentre Anna è la preferita del padre: una vita fatta di lotte, sconfitte e molto dolore:

“Filippo amava più anna perché era più simile a lui”

La frase agghiacciante del Principe Filippo contro il figlio

In pochissimi sanno che la Regina Elisabetta ha dovuto subire un parto cesareo per la nascita di Carlo, che ha messo a rischio entrambe le vite. Ma il Principe Filippo – da quello che si legge – non ha mai avuto un vero trasporto verso il figlio.

Appena nato, si racconta che il Principe Filippo non si è mostrato emozionato bensì quasi “schifato” esclamando:

“guarda cosa sembra… sembra un pudding alle prugne!”

Un rapporto quello tra il primogenito e i suoi genitori che sembra non essere mai nato.