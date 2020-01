Dopo la morte di Diana, l’addio improvviso di Harry: dolore straziante per il Principe Carlo

L’addio di Harry ha fatto soffrire il Principe Carlo come fece a suo tempo la morte di Diana, lo ha rivelato una fonte vicina a Buckingham Palace

Il divorzio dei Duchi di Sussex non ha colpito solo i diretti interessati ma ha lasciato una ferita profonda nel padre di Harry, il Principe Carlo che secondo alcune fonti starebbe soffrendo come dopo aver saputo della morte di Lady Diana.

La morte di lady Diana seguita al doloroso divorzio dal Principe Carlo

La Principessa Diana ha avuto una storia particolarmente difficile e sofferta e forse anche per questo motivo non è stato possibile per l’opinione pubblica dimenticarla nemmeno dopo la morte.

Il mondo ha sofferto quando si seppe del tragico incidente in cui perse la vita ad appena 36 anni.

Il 31 agosto 1997 infatti Diana Spencer la ex consorte dell’erede al trono del Regno Unito perdeva la vita in un terribile schianto in auto sotto il ponte dell’Alma a Parigi.

Il mondo non ha dimenticato il dolore della perdita della Principessa anche per la travagliata storia che aveva avuto durante il matrimonio con Carlo ed in pochi credono che il Principe sia stato affranto da tale evento, vista la sua relazione con Camilla durata per decenni.

Ora però emerge una verità diversa in occasione dell’annuncio del Principe Harry e di Meghan Markle.

La decisione di Harry sta facendo soffrire suo padre?

Da quando pochi giorni fa il Principe Harry ha comunicato che lui e la moglie Meghan Markle hanno deciso di lasciare il loro status di reali e vivere con il loro lavoro tra Regno Unito e Canada, molte persone sono apparse colpite da ciò.

Il Principe William ha dichiarato di essere triste di non poter più stare accanto al fratello, ma quello più sofferente secondo alcuni suoi amici sarebbe proprio il Principe Carlo:

“Carlo sente che la vicenda sarà vista come un altro disastro. Prima la tragedia accaduta alla madre di suo figlio, ora il disastro del figlio”

Come rivelato anche da Il Giornale, un amico del Principe infatti avrebbe confermato la tristezza del Principe che ha vissuto il dolore per la morte di Diana ed ora anche la perdita del figlio.

Anche la Regina Elisabetta II secondo i rumors è apparsa molto provata dalla vicenda anche perché non se lo aspettava, ma ha già dichiarato che la Corona farà di tutto per aiutare i due giovani rifarsi una vota serena e tranquilla: