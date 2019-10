‘Non me lo fanno vedere’ Principe Carlo allontanato dal nipote, la terribile...

Il Principe Carlo ha manifestato più volte il suo dolore. Purtroppo non ha potuto viversi il piccolo George come avrebbe voluto

Alcuni documenti appena rivelati dimostrano che Il Principe Carlo era davvero affezionato al nipote George e che si lamentava di non poterlo vedere abbastanza.

Il piccolo George tifoso

il Daily Express riporta che il 5 ottobre il piccolo Principe George ha partecipato per la prima volta ad una partita della squadra di calcio Aston Villa accompagnato dai genitori, il Principe William e Kate Middleton e la sorella minore la Principessa Charlotte.

Il bambino era talmente eccitato che i tabloid lo hanno fotografato felice durante l’esultanza con i piccoli pugni in aria .

La sorella non era su di giri come il fratello che anche dopo che il padre gli ha chiesto di calmarsi non ha smesso di gioire.

William, che è presidente dell‘Associazione Calcio, in passato disse che avrebbe voluto seguire le partite con il figlio ma che avrebbe dovuto vedersela con la sua signora, Kate.

Il piccolo Principe George è un bambino molto vivace e simpatico ed è adorato e coccolato da suoi genitori e le sue foto strappano sempre un sorriso.

L’accusa dell’erede al trono

Il Daily Express rivela che nel 2015 uscì sul Daily Star un articolo che sosteneva che il Principe Carlo volesse fare più parte della vita del nipote George.

A quanto risulta da tale documento, Carlo avrebbe incolpato del suo insoddisfacente rapporto col nipote ,la madre di Kate, Carole Middleton e l’ingerenza del resto della famiglia.

“Non mi hanno mai lasciato vedere mio nipote!”

Avrebbe detto Carlo agli amici.

” Carole ha preso il controllo!”

L’erede al trono accusò la madre della nuora Kate di voler decidere su ogni aspetto della vita del bambino, quando doveva dormire, cosa doveva mangiare ecc..

“Si comportava come la Regina Carole”

Disse Carlo, non volendo però specificare quando fosse stata l’ultima volta che avesse visto George.

Carole e Michael Middleton i nonni materni di sicuro passano molto tempo con i nipoti e sono stati visti nello scorso luglio ed agosto con George e Charlotte mentre i genitori stavano partecipando ad eventi come la finale di Wimbledon femminile o la King’s Cup.

Nonno Carlo invece è stato fotografato con il nipote George sul balcone di Buckingham Palace a giugno.

Magari la percezione di quanto veda suo nipote è un po’ esagerata per Carlo, oppure davvero si sente messo da parte dalla consuocera, per ora non ci sono conferme o smentite ufficiali.