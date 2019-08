Il principe Filippo e suo figlio, il principe Carlo sono sempre stati davvero diversi di carattere. Il duca chiassoso è sempre stato eccellente nello sport e all’aria aperta sin da bambino, mentre il principe Carlo è sempre stato un ragazzo timido e sensibile che preferiva la compagnia della sua tata.

Tempo fa, il duca “chiassoso”, fece un terribile errore che significò l’interruzione del suo rapporto con il figlio Carlo, che è rimasto lontano, empaticamente parlando, a lui fino ad oggi, stando al parere di un reale Commentatore.

Il principe Filippo frequentò scuole private del tipo di Cheam e Gordonstaun ed è stato uno dei primi allievi a Gordonstoun, un collegio scozzese messo “in piedi” dal pioniere dell’istruzione tedesca Kurt Hahn.

Il Duca era improntato sul fatto che Carlo seguisse le sue tracce e entrasse sia a Cheam che a Gordonstoun. Richard Fitzwilliams confessò a Express.co.uk:

A parere di Fitzwilliams, il ruolo troppo limitato di Filippo come duca di Edimburgo gli conferiva automaticamente il potere sull’educazione dei suoi figli per tenerlo occupato.

Fitzwilliams ha affermato:

“La regina ha rinviato al duca in materia di educazione dei loro figli, poiché i primi anni del principe Filippo come Consorte non erano facili, soprattutto per qualcuno con la sua personalità dinamica”.