Principe Carlo smascherato: spuntano i nomi delle sue fidanzate SEGRETE

Nessuno immaginava che il Principe Carlo avesse fatto breccia in tanti cuori. Tante le sue fidanzate belle e ricche ma segrete alla stampa.

Prima di sposare Diana Spencer, il Principe Carlo ha avuto una ventina di fidanzate che sarebbero potute diventare le future regine del Regno Unito.

Nel corso della sua giovinezza, infatti, il rampollo della casa reale ha frequentato diverse donne prima di convolare a nozze con Lady D.

Ce ne sono cinque, in particolare, che hanno attirato maggiormente l’attenzione della stampa e delle riviste patinate inglesi e internazionali nel corso del tempo. Scopriamo quali sono.

Principe Carlo, le fidanzate più importanti

Davina Sheffield fu la prima fidanzata di Carlo. La donna, nipote dell’industriale Lord McGowan e cugina di Samantha Sheffield, si fidanzò con Carlo a 24 anni, dopo aver concluso una relazione con James Beard il quale dichiarò alla stampa che erano stati in intimità.

Dettaglio che non sfuggì alla monarca, la quale non approvò tale atteggiamento, in quanto la futura moglie di Carlo doveva essere illibata.

Proseguiamo con Lady Jane Wellesley, figlia de Duca di Wellington, con la quale si frequentò tra il 1973 e il 1974.

Il Principe, poi, frequentò Sabrina Guinness, che apparteneva alla famiglia che produce l’omonima birra. I due si separarono, sempre per parere contrario della regina che non vedeva di buon occhio il fatto che la ragazza avesse frequentato artisti come David Bowie e Mick Jagger.

Dopo fu la volta di Caroline Longman, figlia di Lady Elizabeth Lambert che partecipò, in qualità di damigella, al matrimonio della regina.

Infine, nel 1980 Carlo frequentò Lady Amanda Ellingworth alla quale chiese la mano, ricevendo un sonoro rifiuto.

La donna fece un passo indietro, in quanto non voleva vivere una vita sottomessa all’etichetta reale.

Carlo d’Inghilterra, Diana e Camilla

Come sappiamo, Carlo – alla fine – sposò la giovane Diana Spencer nel 1981. Non era la prima volta che il principe frequentava una Spencer.

In precedenza, infatti, il reale aveva avuto modo di avviare una conoscenza con la sorella maggiore di Diana, Sarah, con la quale troncò dopo poco tempo. Lei stessa disse che non avrebbe sposato Carlo nemmeno se fosse stato “Lo spazzino del Re d’Inghilterra”.

Camilla Parker Bowles, però, è stata la donna sempre presente nella vita di Carlo, tra una relazione e l’altra: un amore mai sopito, che ha avuto la sua consacrazione con il matrimonio dei due avvenuto nel 2005.